السبت 27 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة» تستكمل مقابلات منح تدريب تكنولوجيا المعلومات المجانية

منح تدريبية في تكنولوجيا
منح تدريبية في تكنولوجيا المعلومات

استكملت وزارة القوى العاملة المقابلات الشخصية الخامسة لاختيار الشباب للتدريب المجاني على 5 برامج متخصصة من خريجي كلية الهندسة قسمي (اتصالات، وحاسبات)، وخريجي كلية الحاسبات والمعلومات، وخريجي قسم إدارة الأعمال وذلك للدفعات (2018، و2019، و2020)، تمهيدا إعدادهم كمدربين والبدء في التدريب المجاني أونلاين بالتعاون مع شركة "هوواي للتكنولوجيا مصر".

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إنه تم البدء في البرامج التدريبية أونلاين لـ30 مدرباً  من أصل 120 مستهدف لتدريب 5000 شاباً خلال عامين على البرامج المتخصصة:

- Artificial Intelligence

- BIG Data

- Cloud computing

- Routing And Switching

- Security Training 

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن الشركة ستمنح في غضون ذلك 1000 قسيمة مجانية لدخول اختبار الحصول على الشهادة الدولية المعتمدة  لدعم أفضل المتدربين، مؤكدا أنه على الراغبين في الإلتحاق بهذه البرامج تسجيل بياناتهم عن طريق الرابط: http://trmom.manpower.gov.eg.

وأوضح سعفان، أن هذا التدريب يأتي تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة والشركة بشأن تدعيم رؤية مصر للتحول الرقمي، مؤكدا  أن شركة "هواوي مصر" من خلال برنامجها الرائد في تدريب القدرات الشابة تحت مسمى  "بنك المواهب في مجال الاتصالات  وتكنولوجيا المعلومات "ITB "ICT Talent Bank، تسعى لسد الفجوة بين توفير المهندسين الموهوبين والطلب السريع لمتطلبات وظائف تكنولوجيا المعلومات بهدف الدفع بطاقات بشرية قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي لسوق العمل المصري والعالمي.

وكشف الوزير عن أن الوزارة بصدد عقد العديد من البروتوكولات ومذكرات التفاهم مع بعض الشركات العالمية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات لاستهداف تدريب ما يقرب من 40 ألف خريج.

هواوي مصر رؤية مصر للتحول الرقمي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قسيمة مجانية وزير القوى العاملة محمد سعفان البرامج التدريبية خريجي كلية الهندسة خريجي قسم إدارة الأعمال

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