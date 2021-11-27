الأنفاق: الانتهاء من إعداد الدراسات الكاملة لمشروع ربط ميناء غرب بورسعيد بأبوقير

قال الدكتور عصام والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إنه تم الانتهاء من إعداد الدراسات الكاملة لمشروع ربط ميناء غرب بورسعيد بأبو قيرمن خلال القطار السريع بطول 250 كم الأسبوع الماضي، ويبلغ تكلفة المشروع 50 مليار جنيها مصريا، ومن المخطط البدأ في تنفيذالمشروع من جانب القطاع الخاص بداية العام الجديد 2022.

وأضاف "والي"، في تصريحات خاصة للدستور، أن المشروع له أهمية كبيرة فى توفير الراحة للمواطنين، خاصة أن القطار السريع من وسائل النقل الحديثة التي توفير الوقت بصورة كبيرة، إلى جانب ذلك يخلق مزيد من فرص العمل للشباب.



وأشار رئيس الهيئة القومية للأنفاق إلى أن مشروع القطار السريع له دور هام في خلق مجتمعات عمرانية جديدة وهو ما سيساهم بشكل أساسي في زيادة الفرص الاستثمارية.