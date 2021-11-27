السبت 27 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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سفير مصر لدى باريس: هناك اهتمام كبير من الفرنسيين بفاعلية افتتاح طريق الكباش

افتتاح طريق الكباش
افتتاح طريق الكباش

أكد سفير مصر لدى باريس السفير علاء يوسف أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الشعب الفرنسي بفاعلية افتتاح طريق الكباش.


وقال يوسف - خلال مداخلة هاتفية مع برنامج (مصر جديدة) الذي يقدمه ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للإستعلامات، على قناة (اي تي سي) - إن هناك اعجابا شديدا بالحضارة المصرية من جانب الشعب الفرنسي وهذا سينعكس على التدفق السياحي الفرنسي خلال الفترة المقبلة.


وقدم يوسف الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لرعايته لهذا الحدث الكبير ووضع كافة إمكانات الدولة من أجل إظهار هذا الحدث بالشكل الذي يليق بمصر ومكانتها.


وأوضح أنه أجرى عدة لقاءات مع شركات السياحة في فرنسا بالاضافة إلى أن وزير السياحة الدكتور خالد العناني عندما كان في زيارة لباريس منذ نحو شهر التقى عددا من شركات السياحة، من أجل العمل على جذب السياحة لمصر.


وأكد أن العام المقبل سيكون مهم جدا على صعيد العلاقات الثقافية والسياحية بين مصر وفرنسا لأنه يوافق الاحتفال بمرور 200 عام على اكتشاف حجر رشيد.


وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الخميس، الحفل الأسطوري العالمي، لافتتاح طريق الكباش، وقد تابعت أنظار العالم الاحتفالية الترويجية والحضارية لمدينة الأقصر، التي جاءت بعد الانتهاء من مشروع الكشف عن طريق المواكب الكبرى "طريق الكباش".

 

طريق الكباش من أهم الطرق والعناصر الأثرية الخاصة بمدينة طيبة القديمة، التي توليها الدولة اهتماما كبيرا في الكشف عنها، فقد تم الكشف عن الطريق التاريخي لملوك الفراعنة منذ أكثر من 72 سنة، واستمرت أعمال الحفائر خلال الفترة الماضية بعد فترة توقف في عام 2011 وعادت أعمال الحفائر والتطوير الخاصة بالطريق في عام 2017، نظرا لكونه أحد العناصر المهمة لموقع طيبة على قائمة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو، ما سيجعل من مدينة الأقصر متحفا مفتوحا.

مصر قدم لقاء سفير السيسي عبدالفتاح عبدالفتاح السيسي يوسف فرنسا سفير مصر نقيب الصحفيين

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