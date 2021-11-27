إزالة حالة تعد على أراضى أملاك الدولة فى المنيا 

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات إزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، كما أزالت حالة تعد بالبناء المخالف دون تراخيص على أراضي أملاك الدولة ضمن تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 18 لإزالة التعديات.

وصرح مصطفي الدبيكي نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، والمشرف العام على حي غرب المدينة بأنه تم متابعة أعمال النظافة والإنارة التي تتم بطريق مصر أسوان، حيث تم إنارة الطريق بإصلاح أعمدة وكشافات الإنارة المعطلة وصيانة باقي الكشافات وتركيب لمبات الليد الجديدة لتسهيل حركة المواطنين والحد من وقوع حوادث الطرق ليلا، مشيرا إلي أنه اعطي توجيهات بدهان البلدورات وزراعة الجزيرة الجانبية بأشجار الزينة للطريق لإظهار المنيا كعروس لصعيد مصر.

إنارة طريق مصر أسوان بمدينة المنيا

إنارة طريق مصر أسوان بمدينة المنيا

وأضاف عادل عوض رئيس الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل أنه تمت الازالة الفورية في المهد لحالة تعد بالبناء علي أملاك الدولة على مساحة 30 متر بعزبة البكل التابعة لقرية طوخ الخيل واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف ضمن تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 18 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والزراعية.

حالة تعد على أراضى أملاك الدولة

حالة تعد على أراضى أملاك الدولة

وأكد الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا أن، الوحدة المحلية كانت قد قامت برفع كفاءة الانارة بمدخل عزبة بدوى بتغيير 4 كشافات 58 وات الى كشافات ليد 100وات كما تم عمل صيانة ل 10 كشافات بشوارع المنطقة حيث تم تكليف محمد قناوي رئيس قسم الإنارة بعمل حملات دورية لصيانة كشافات الإنارة بشوارع المدينة لتوفير طريق أمن لسير المواطنين والمركبات والحد من الحوادث المرورية والمخاطر.