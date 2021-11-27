السبت 27 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير السياحة الأسبق يشكر الرئيس السيسى على دعمه الكبير لمنظومة السياحة

وزير السياحة الأسبق
وزير السياحة الأسبق يحيى راشد

قدم وزير السياحة الأسبق يحيى راشد، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي للدعم الكبير الذي يقدمه لمنظومة السياحة.

وقال "راشد" -خلال مداخلة هاتفية مع برنامج (مصر جديدة) الذي يقدمه الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات على قناة (أي تي سي) مساء الجمعة- إنه لابد أن نعمل جميعًا على جعل ثقافة التعامل مع السائح من أولوياتنا، ولفت إلى أن أولوية التعامل مع السائح تعد استراتيجية مهمة لجذب السياحة، حيث أن صناعة السياحة من الصناعات كثيفة العمالة؛ لأنها يدخل بها العديد من الصناعات.

وأشار إلى أن صناعة السياحة في العالم كله تأثرت بسبب فيروس (كورونا)، وأنه لابد من ربط السياحة بالتكنولوجيا، وهذا شىء مهم جدًا، بمعنى أنه لا بد من حجز الطائرة (أونلاين) والفنادق أيضًا، وهذا متواجد نسبيًا ولكن لابد من تعميمه.

وقال إن زيارة مسار العائلة المقدسة لا بد من الاهتمام به، خاصة أن هناك 3 مليارات مسيحي على مستوى العالم وهذا من الممكن أن يرفع نسبة السياحة في مصر، لافتًا إلى أن البابا فرانسيس دعا إلى زيارة مصر والتبرك بهذه الأرض المقدسة.

وأضاف أنه لا أحد يستطيع أن ينكر دور الدولة في دعم السياحة، خاصة أن الدولة قامت بتطوير البنية التحتية التي تساعد على تنشيط السياحة، وطالب المستثمرين بإنشاء 10 فنادق في كل من الأقصر وأسوان على مستوى متميز لكي تستوعب المزيد من السياح، بالإضافة إلى الاهتمام بعدد الطائرات لكي تكون وسيلة مريحة وسريعة لوصول السائح إلى مصر.

وزير السياحة الاسبق السيسي

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وائل لطفي

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