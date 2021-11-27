السبت 27 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

هايدى موسى: أنشودة حتشبسوت تحدى صعب ومبسوطة بيه

الفنانة هايدي موسى
الفنانة هايدي موسى

تحدثت الفنانة هايدي موسى، عن كواليس حفل افتتاح طريق الكباش بمحافظة الأقصر، والتي أكدت أنه فخر وشرف كبير لها كمطربة من الشباب في حدث كبير.

وتابعت "موسى" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "الأنشودة كانت باللغة المصرية القديمة، وكان تحدي كبير إني أغني باللغة دي، خصوصًا إنه المرة الأولى التي أغني فيها "أوبرالي"، بس الحمد لله كنت قد التحدي".

هايدى موسى

وتوجهت بالشكر للمايسترو نادر عباسي، وتوجيهاته التي كانت سبب رئيسي في غناء المطربة هايدي موسى في افتتاح طريق الكباش، وتخطيها صعوبة الأنشودة بالتدريب، لافتة إلى أن هذا اللون الغنائي كان جديد عليها "كنت مستغربة".

هايدى موسى

وأضافت: "بالتدريب المكثف وثقة المايسترو فيّا، قدرت أوثق جزء من تاريخ مصر، بغناء أنشودة حتشبسوت القوية، المرأة الحديدية، أنا بشكر الرئيس ومبسوطة قوي إنه كان مبسوط".

الفنانة هايدي موسى هايدي موسى الأنشودة التحدى أوبرالي

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