الجمعة 26 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة شاب داخل عقار بمدينة نصر

جثة
جثة

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، على جثة شاب متوفي في ظروف غامضة داخل عقار بمدينة نصر، ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من سكان أحد العقارات بمدينة نصر ثالث،  يفيد بعثورهم على جثة شخص غريب عن العقار، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة الإسعاف لمحل البلاغ، وتبين العثور على جثة شاب في العقد الرابع من العمر وتبين تردده على سيدة مقيمة بإحد الشقق، وجارى تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة ومعرفة أسباب دخوله العقار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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