كورونا بالعالم.. استمرار ارتفاع الإصابات وإندونيسيا وبولندا فى الصدارة

واصلت دول العالم، اليوم الجمعة تسجيل زيادات جديدة في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء فيروس كورونا عالميا، والمستمر منذ أواخر عام 2019، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسجلت وزارة الصحة في إندونيسيا 453 حالة إصابة بكوفيد ووفاة 14 شخصا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و255 ألفا و268 وإجمالي الوفيات المسجلة منذ ظهور الوباء إلى 143 ألفا و796 حالة.



وفي بولندا، سجلت السلطات الصحية هناك 26 ألفا و735 حالة إصابة جديدة بالفيروس بالإضافة إلى 421 حالة وفاة .. ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 3 ملايين و 461 ألفا و66 شخصا، والوفيات إلى 82 ألفا و607 حالة.

الفلبين:



وفي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 863 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 2 مليون و830 ألفا و387 إصابة. كما تم تسجيل 142 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 48 ألفا و17 حالة.

نيوزيلندا:



وفي نيوزيلندا سجلت وزارة الصحة 177 حالة إصابة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 10 آلاف و966 حالة. كما سجلت البلاد حالة وفاة واحدة ليبلغ إجمالي حالات الوفاة حاليا 42 حالة.

وفي فنلندا، سجلت السلطات الصحية 1406 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 82 ألفا و284 إصابة، فيما لم تسجل البلاد وفيات جديدة، ليظل إجمالي الوفيات ثابت عند الـ 1302 حالة وفاة.

سلوفينيا:



وفي سلوفينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2364 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 413 ألفا و664 إصابة، فيما بلغ تراكمي الوفيات 5142 حالة منذ بداية الجائحة بعد أن سجلت 17 حالة وفاة جديدة خلال أمس.