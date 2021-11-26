منى زكي تقدم جائزة فاتن حمامة للتميز لكريم عبد العزيز

قدمت الفنانة منى زكي جائزة فاتن حمامة للتميز للفنان كريم عبد العزيز ضمن فعاليات حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43.

كريم عبد العزيز أحد كبار نجوم السينما المصرية عاش طفولته في استديوهات التصوير بجوار كبار الفنانين، حيث شارك في العديد من الأفلام السينمائية التي أخرجها والده من بينها "انتبهوا أيها السادة" (1978)، "البعض يذهب للمأذون مرتين" (1978)، "قاتل ما قتلش حد" (1979)، "منزل العائلة المسمومة" (1986)، هذا بجانب وقوفه أمام الزعيم عادل إمام، وسندريلا الشاشة العربية سعاد حسني، من خلال تجسيده لدور "علي ماهر" ضمن أحداث فيلم "المشبوه" الذي أخرجه سمير سيف، عام 1981.

بعد سنوات من عمله كممثل خلال فترة طفولته، درس الإخراج بمعهد السينما وتخرج عام 1997، ليستأنف مشواره الفني من جديد، إذ عمل لفترة وجيزة كمساعد مخرج، ومن ثم قرر العودة إلى لتمثيل، وكانت انطلاقته الحقيقية من خلال مسلسل "امرأة من زمن الحب"، الذي أخرجه إسماعيل عبد الحافظ، وقامت ببطولته الفنانة سميرة أحمد، عام 1998.

وكانت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أعلنت منح النجم كريم عبد العزيز، جائزة فاتن حمامة للتميز، خلال حفل افتتاح فعاليات دورته الـ 43، والمقرر عقدها في الفترة من 26 نوفمبر الجاري، حتى 5 ديسمبر المقبل، تقديرًا لمسيرته الفنية وإثرائه للعمل السينمائي.

ويكرم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الجديدة الفرنسي تيري فريمو، مدير مهرجان "كان" السينمائي، وذلك خلال فعاليات الدورة الـ43، ومن المقرر أن تبدأ الليلة، وحتى 5 ديسمبر المقبل.