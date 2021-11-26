وكيل «صحة مطروح»: خروج 38 مصابا فى حادث العلمين من المستشفى

قال وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح الدكتور محمد علي المتولي، إن جميع مصابي حادث التصادم بين أتوبيس تابع لإحدى الشركات وسيارة نقل، تلقوا العلاج اللازم والرعاية الطبية المناسبة وأكد أن حالات المصابين الـ39 تحسنت وغادروا المستشفى، فيما عدا مصاب واحد فقط لا يزال يتلقى العلاج.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح -في تصريح صحفي اليوم الجمعة- أن مستشفى العلمين النموذجي استقبل 39 شخصًا يعانون من إصابات ما بين كسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وجروح بسيطة.

ودفعت وزارة الصحة والسكان بـ12 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث التصادم الذي وقع صباح اليوم، الجمعة، بين أتوبيس خاص بشركة وسيارة نقل، بطريق تل العيس بمدينة العلمين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحادث أسفر عن إصابة 39 مواطنا، مشيرا إلى أن الإصابات تراوحت ما بين كسور وجروح وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد.

وأكد «عبدالغفار» توافر أدوية الطوارئ وجميع فصائل الدم في بنك الدم بمستشفى العلمين، مؤكدا تلقي جميع المصابين الرعاية الطبية اللازمة، لحين استقرار حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.

ووقع حادث تصادم اليوم بين أتوبيس تابع لإحدى الشركات التي تعمل بمشروع مدينة العلمين الجديدة وسيارة نقل على طريق الإسكندرية مطروح الساحلي بقرية تل العيس التابعة لمركز ومدينة العلمين وأمام الحي اللاتيني بمدينة العلمين الجديدة على طريق الإسكندرية مطروح، أسفر عن إصابة 39 شخصًا دون وقوع وفيات، وتم نقلهم بواسطة 12 سيارة إسعاف لمستشفى العلمين النموذجي.