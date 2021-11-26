الجمعة 26 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نجوم الفن يتوافدون على حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى

نسرين امين
نسرين امين

حضر الفنان خالد سليم والفنانة نسرين أمين وجوري بكر ومادلين طبر وإسلام إبراهيم وخالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة، ومحمد محمود عبد العزيز، والفنان شريف منير، والمخرج مجدي الهواري، والإعلامية بوسي شلبي، والفنان أحمد الفيشاوي وزوجته، منذ قليل، حفل افتتاح الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي المقام فعالياته بدار الأوبرا المصرية.

ويشهد حفل الافتتاح عرض الفيلم الإسباني «المسابقة الرسمية» لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو فيلم روائي طويل من إخراج ماريانو كوهن، وجاستون دوبرات، ومن بطولة بينيلوبي كروز، أنطونيو بانديراس، وأوسكار مارتينيز، وتدور أحداثه حول رجل أعمال ملياردير يقرر أن يصنع فيلما ليترك بصمته، بحثا عن الأهمية والمكانة الاجتماعية.

وتقام الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).

وإجمالي عدد الأفلام المشاركة هذا في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو 98 فيلما، يمثلون 63 دولة حول العالم، 76 فيلما طويلا، 22 فيلما قصيرا، 27 عرض عالمي أول، 7 أفلام عرض دولي أول، 44 فيلما عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و15 فيلما يعرض للمرة الأولى في الدول العربية وشمال أفريقيا.

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مسرح لكل قرية

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