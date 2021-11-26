قبلة ساخنة من أحمد الفيشاوى لزوجته فى مهرجان القاهرة (صور)

خطف النجم أحمد الفيشاوي الأنظار كعادته بعدما ظهر على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43 مع زوجته.

وقبّل الفيشاوي زوجته نادية الكامل على السجادة الحمراء، حيث تعتبر من العادات التي يحافظ عليها الفنان أحمد الفيشاوي عند حضوره المهرجانات الفنية.

وأطلت نادية الكامل بفستان أسود قطيفة مع مكياج خفيف، حيث نسقت معه إكسسوارت فضية أضافت للإطلالة.

أحمد الفيشاوي لزوجته

يذكر أن إجمالي عدد الأفلام المشاركة هذا العام ضمن فعاليات الدورة 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو 98 فيلما، يمثلون 63 دولة حول العالم، 76 فيلما طويلا، 22 فيلما قصيرا، 27 عرض عالمي أول، 7 أفلام عرض دولي أول، 44 فيلما عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و15 فيلما يعرض للمرة الأولى في الدول العربية وشمال أفريقيا.

ويمنح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الدورة 43، النجم كريم عبد العزيز، جائزة فاتن حمامة للتميز تقديرا لمسيرته الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة، والفنانة الكبيرة نيللي يمنحها جائزة "الهرم الذهبي التقديرية" لإنجاز العمر.

القنوات الناقلة لمهرجان القاهرة السنيمائي

ووفقا للموقع الرسمي لمهرجان القاهرة السينمائي على «فيس بوك»، فإن المهرجان يفتخر بتقديم شركة قنوات DMC، كشريك إعلامي رئيسي للدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وعليه فإن مجموعة قنوات DMC هي الناقل الرسمي للمهرجان إلى جوار كل من قناة المحور الفضائية وقناة النايل سينما.

تفاصيل اليوم الأول من المهرجان

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي من المقرر أن ينطلق في الفترة من 26 نوفمبر، إلى 5 ديسمبر، عن إطلاق فعاليات يوم صناعة السينما للشباب، التي تقام للمرة الأولى ضمن النسخة الرابعة من أيام القاهرة لصناعة السينما، التي تقام في الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر بالشراكة مع مركز السينما العربية.