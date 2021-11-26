الجمعة 26 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«صحة ألمانيا» تحذر من الارتفاع السريع في إصابات كورونا

كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا

أثار كبار مسئولي الصحة في ألمانيا احتمالية الإغلاق الوطني، محذرين من أن الارتفاع السريع في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا والزيادة الهائلة في عدد المرضى في العناية المركزة تعني أن الحد من الاتصال والاختلاط يعد السبيل الوحيد لمعالجة الأزمة وتجنب «الطريق» إلى الفوضى.

وبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية، فقد قال البروفيسور لوتار ويلر ، رئيس معهد روبرت كوخ، وكالة مكافحة الأمراض الفيدرالية في ألمانيا: «نحتاج إلى خفض كبير في الاختلاط على الفور».

ودعا القادة السياسيين إلى الاستفادة من جميع الإجراءات المتاحة لمنع التجمعات بأعداد كبيرة وحث الجمهور على تجنب أي اتصالات غير ضرورية مع أشخاص خارج نطاق أسرهم، حيث ارتفع معدل الإصابة في ألمانيا بمقدار 75400 إصابة بزيادة أسبوعية وصلت لـ44٪.

وقال الوزير إن معظم الألمان: «سيتم تطعيمهم أو شفاؤهم أو موتهم» في غضون أشهر.

وقال ويلر: «أتوقع الآن أن يطلق صانعو القرار جميع الإجراءات حتى تمكنا من خفض معدل الإصابة معًا، نحن في مفترق طرق وليس لدينا خيار واحد، إما أن نختار الطريق الذي يؤدي إلى الفوضى وإلى نهاية سيئة أو الطريق الذي يثقل كاهل النظام الصحي وربما يسمح بمرور عيد الميلاد بسلام».

ووصف وزير الصحة الألماني المنتهية ولايته، ينس سبان، الوضع بأنه «خطير للغاية، لدرجة أنه لم يكن بهذا الشكل في أي وقت منذ انتشار وباء فيروس كورونا».

وأضاف: «أنها نصف ساعة بعد منتصف الليل، لكن بعض الناس ما زالوا يخفقون في سماع ناقوس الخطر».

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