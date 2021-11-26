لماذا جذبت أسماء أبو اليزيد الأنظار في حفل الكباش؟

أمتعتنا بالأمس في حفل افتتاح طريق الكباش النظرات الآملة والملهمة للفنانة المصرية أسماء أبو اليزيد بملامحها الفرعونية الخالصة التي وجهت أنظار المتابعين حول العالم إليها، في الحقيقة لديها قدرة رائعة على التواصل البصري، والذي جعلنا مهتمين بالمحتوى الذي يقدم، لأنها استطاعت ببراعة عيونها أن تبعث برسائل مليونية عن عظمة الآثار في بلادنا.

هذا ينقلنا إلى نقطة هامة للحديث عنها، وهو أهمية التواصل البصري من أجل الجذب، فالعيون نوافذ الروح، فتنوا المفكرين والمبدعين عبر تاريخ البشرية، كانت العين رمزًا للآلهة والحقيقة والحكمة حتى للسلطة، فلقد ألقى الشعراء ببلاغة في الحديث عن آثار النظر في عيون العشاق، والخيال العلمي كان مهوسا بنظرة المنوم المغناطيسي وقدرته على التحكم في الناس، فعلى الرغم من افتتان الإنسانية الواضح بالعيون وقوتها، ركز البحث العلمي مؤخرًا فقط على تأثير البصري.

يخبرنا التواصل البصري والنظرة بمن الذي يسيطر على المحادثة، وما إذا كان شخصان يحبان بعضهما البعض، عادة ما يكون الشخص الذي يقوم بالاتصال البصري لأول مرة هو الشخص الأكثر قوة، في حين أن الشخص غير القادر على مطابقة نظراته يكون أقل في التسلسل الهرمي، كما أن النظرة المستمرة والثابتة هي أيضًا علامة على الاهتمام، حيث يميل الناس بطبيعة الحال إلى النظر إلى الشخص الذي يتحدثون معه.

يفيد الأشخاص أيضًا أنه من الأسهل الانتباه إلى شخص ما عندما يمكنهم إجراء اتصال بالعين، هذا يعني أنه يمكننا معرفة مدى انتباه أو مشاركة الأشخاص لبعضهم البعض فقط من خلال مدى مقابلة العيون، حيث يشير اتجاه ومدة ملامسة العين إلى أكثر من مجرد انتباه، مدى ثقة الشخص، مدى عدوانيتهم أو اجتنابهم، كم يجب أن نثق بهم، وحتى إلى أي مدى نجدها جذابة.

تساعدنا العيون على التذكر

وجد بعض الباحثين أنه عندما يشارك الأشخاص التواصل البصري، فإنهم يتذكرون المحادثات بدقة أكبر ويتفقون أكثر مع المتحدث، حتى التفكير في أن المتحدث ينظر إلينا يمكن أن يشجعنا على تذكر الأشياء بشكل أفضل، ومن ناحية أخرى عندما نعتقد أن شخصًا ما يتجنب الاتصال بالعين معنا، فمن غير المرجح أن نتذكر ما يقول.

هذا يعني أيضًا أنه عندما لا يستطيع شخص ما الحفاظ على الاتصال البصري، فإننا لا نشعر بأننا مضطرون لتذكر المعلومات، تنطبق هذه الظاهرة حتى عندما يكون المتصل ليس بشريًا.

وعلى مر التاريخ كان من المتوقع (ولا يزال) من عامة الناس تجنب التواصل البصري مع أفراد العائلة المالكة في النظام الملكي كعلامة على الاحترام وتركت هذه الأفكار آثارها في معايير العصر الحديث أيضًا مع النساء والأشخاص من الطبقة الدنيا.

يمكن أن يجعلك الاتصال بالعين تشعر بالارتياح

اكتشف باحث إيطالي مؤخرًا أنه عندما يحدق الناس بثبات في عيون بعضهم البعض لبضع دقائق، يحدث العديد من التأثيرات المثيرة للاهتمام، كما شعر الناس الذين جلسوا في غرفة مضاءة بشكل خافت يحدقون في شخص لمدة 10 دقائق بالهلوسة، وتشوه الرؤية.