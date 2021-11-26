الجمعة 26 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

موجة حارة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس الأسبوع المقبل

الطقس
الطقس

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة من المتوقع أن يسودها طقسًا معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، فيما يكون مائلًا للحرارة على جنوب سيناء، وترتفع درجات الحرارة ليصبح الطقس حار على جنوب الصعيد، أما عن الطقس ليلا فمن المتوقع أن يكون لطيفا قليلا. 

وأكد "شاهين" في تصريحات لـ«الدستور»، أنه من المتوقع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة المحافظات بدرجات حرارة تتراوح من 3 إلى 4 درجات، ليعود الطقس للانخفاض مرة أخرى اعتبارًا من الثلاثاء المقبل، حيث يحدث انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

حالة الطقس الأسبوع المقبل

وأضاف، أن هناك شبورة مائية تسيطر على محافظات مصر من الخامسة إلى السابعة صباحًا على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد، مطالبًا الجميع بالحرص أثناء القيادة على الطرق تجنبًا لوقوع حوادث.

طقس السبت

على القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 18، وعلى السواحل الشمالية 27 درجة والصغرى 17، وعلى جنوب سيناء 29 درجة والصغرى 17، وعلى شمال الصعيد 29 درجة والصغرى 15، وعلى جنوب الصعيد 32 درجة والصغرى 16 درجة.

طقس الأحد

على القاهرة والوجه البحرى 30 درجة والصغرى 18، وعلى السواحل الشمالية 29 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 20، وعلى شمال الصعيد 32 درجة والصغرى 15، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 16 درجة.

طقس الاثنين

على القاهرة والوجه البحرى 30 درجة والصغرى 18، وعلى السواحل الشمالية 29 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 20، وعلى شمال الصعيد 33 درجة والصغرى 15، وعلى جنوب الصعيد 35 درجة والصغرى 16 درجة.

طقس الثلاثاء

على القاهرة والوجه البحرى 27 درجة والصغرى 17، وعلى السواحل الشمالية 24 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 19، وعلى شمال الصعيد 30 درجة والصغرى 14، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 15 درجة.

طقس الأربعاء

على القاهرة والوجه البحرى 24 درجة والصغرى 17، وعلى السواحل الشمالية 22 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب سيناء 27 درجة والصغرى 19، وعلى شمال الصعيد 26 درجة والصغرى 14، وعلى جنوب الصعيد 32 درجة والصغرى 15 درجة.

مصر ارصاد الطقس أنخفاض ارتفاع درجات الحرارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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