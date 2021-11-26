الجمعة 26 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

‎الحزب الدستوري الحر يحذر من مخطط إخواني لتفكيك اتحاد الشغل‎ في تونس

عبير موسي
عبير موسي

حذر الحزب الدستوري الحر في تونس، اليوم، من مخطط إخواني لتفكيك اتحاد الشغل أكبر منظمة نقابية في البلاد.

وحذرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، اليوم الجمعة، النقابيين من مخطط إخواني لتفكيك الاتحاد العام التونسي للشغل.

وقالت صباح اليوم، متوجه للنقابيين: “إياكم اللعب بالنار”، معتبرة عملية تفكيك المنظمة الشغيلة واللعب بمستقبلها سيفقد تونس ذراع هام وركن من الأركان الأساسية في البلاد، وذلك في تصريح أدلت لإذاعة “شمس اف ام”.

وتابعت موسى أن “الفرق كبير جدا بين تاريخ المنظمة وعركة على القيادة”.

وأشارت عبير موسى إلى أن “محاولات تفكيك الاتحاد كانت منذ 2011، معبرة عن تمنياتها بأن لا يتم تلبية دعوة الإخوان آنذاك بتفكيك المنظمة”.

وشددت رئيسة الحزب الدستوري الحر على ضرورة أن يكون النقابيين حذرين وأن يحافظوا على منظمتهم.‎

تونس إتحاد الخبراء العرب إجهاض مخطط الإخوان إخواني أمين عام اتحاد الشغل التونسي

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