الأنبا باخوم يشارك في اليوم التكويني للجنة الأسرة بالقاهرة

شارك الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، صباح الجمعة، في اليوم التكويني للجنة الأسرة بالقاهرة، تحت شعار "نحو قائد متميز" بالكلية الإكليريكية بالمعادي، بمشاركة القمص الدكتور أوغسطينوس موريس، المرشد الروحي للجنة اجتماع الأسرة بالإيبارشية البطريركية، والأب يوسف أسعد، راعي كنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بشبرا، وأمير إبراهيم، مسؤول المسار الأول "اجتماعات الأسرة" باللجنة.

وألقى الأنبا باخوم موضوع اللقاء بعنوان "روحانية قائد الأسرة"، حيث أشار إلى صفات خادم اجتماع الأسرة، في إطار المسيرة السينودسية "الشركة، المشاركة، والرسالة".

وأكد أيضًا أن الأسرة السينودسية تعني ضرورةِ الإصغاء لصوت الروح القدس، مشيرًا إلى أن القائد الناجح للاجتماع الأسرة هو ما يحمل في قلبه دائمًا كلمة الله، والأسرار، كما أنه ينتبه جيدًا لأحداث الحياة.

الجدير بالذكر أن اليوم التكويني للجنة الأسرة يحتوي أيضًا على بعض اللقاءات التكوينية مثل: اكتشاف القدرات وتوجيه الطاقات، مع لوتشيا يوسف، والدكتور نادر بدروس بالإضافة إلى مهارات إدارة الاجتماعات، مع يسري صبري، كما سيختتم اليوم بتقييم الفقرات، ولقاء مفتوح.