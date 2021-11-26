الجمعة 26 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بقيمة 1.5 مليون جنيه.. ضبط مسئولين عن محطة وقود يتاجران فى السوق السوداء

ضبط مسئولين
ضبط مسئولين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط مديرين مسئولين عن محطة لتموين السيارات، وذلك لتحصلهما على مبلغ 1,544000 جنيه من جراء بيع المواد البترولية بالسوق السوداء.

البداية كانت بتمكن رجال شرطة التموين من ضبط «مديرين مسئولين عن محطة لتموين السيارات – بمحافظة الجيزة»، لعدم احتفاظهما برخصة إدارة وتشغيل المحطتين، وعدم انتظام القيد بالدفتر، وتجميعهما 194000 لتر «بنزين» للاتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة قدرت بـ1,544000 جنيه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

أمن الجيزة محطة لتموين السيارات ضبط مديرين المواد البترولية السوق السوداء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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