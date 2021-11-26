الجمعة 26 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

بريطانيا: «جونسون» ليس آسفًا على رسالته لماكرون بشأن المهاجرين

رئيس الوزراء البريطانى
رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون

أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن جونسون، ليس آسفًا للرسالة الموجهة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي أغضبت باريس بشأن ملف المهاجرين، مؤكدًا أنها كتبت بروح شراكة وتعاون.

وحول إذا كان آسفًا على هذه الرسالة التي طلب فيها من الفرنسيين إعادة المهاجرين الذين يعبرون بحر المانش، بشكل غير قانوني على إثر مقتل مهاجرين غرقًا، قال المتحدث: "لا، كما قال رئيس الوزراء. شخصيًا أؤكد مع الرئيس ماكرون، أن الوضع مُلِّح"، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

وأوضح المتحدث أن الرسالة المنشورة على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، تهدف إلى تعميق التعاون الحالي في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

يُجدر الإشارة إلى أن فرنسا قد أعربت عن غضبها الشديد إزاء تصريحات جونسون، التي دعا باريس فيها إلى إعادة المهاجرين، الذين نجحوا في عبور القنال الإنجليزي.

كما اتهم المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، رئيس وزراء بريطانيا، بالإدلاء بخطاب مزدوج، وذلك في أعقاب وفاة 27 شخصا في حادث غرق قارب مهاجرين، الأربعاء الماضى، في القنال الإنجليزي.

يذكر أن هذا الحادث في اندلاع خلاف دبلوماسي على نطاق واسع بين لندن وباريس.

رئيس الوزراء البريطاني فرنسا الرئيس الفرنسي أزمة المهاجرين بحر المانش

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