وفاء عامر تنافس محمود عبدالمغني فى «هزر فزر مع لولى»

يحل عدد من نجوم الفن ضيوفًا على برنامج "هزر فزر مع لولي" الذي تقدمه الفنانة ليلى زاهر، يومي السبت والأحد، 27 و28 نوفمبر الجاري، على قناة cbc، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وينقسم النجوم خلال الحلقة إلى فريقين يتنافسان عبر مجموعة من الألعاب المختلفة؛ الأول يضم الفنان محمود عبدالمغني، وساندي، وتوني ماهر، أما الفريق الثاني فيضم وفاء عامر، عمرو عبدالعزيز، وولاء الشريف.

يُذكر أن برنامج "هزر فزر مع لولي" عبارة عن منافسة تتضمن جولتين من الألعاب، بين فريقين من الضيوف في كل حلقة، وتقدمه الفنانة ليلى زاهر يومي السبت والأحد من كل أسبوع، في تمام الساعة العاشرة مساء، عبر قناة cbc.

وشاركت الفنانة وفاء عامر، مؤخرًا، بحكاية "إن كبر ابنك" ضمن الموسم الثاني من مسلسل "زي القمر" والتي تنتمي لأعمال الـ5 حلقات، ومن المقرر أن يتم عرضها على قناة "CBC" خلال الأيام القليلة المُقَبلة.

يشارك في بطولة حكاية "إن كبر ابنك"، نخبة من النجوم أبرزهم؛ ندى بهجت، شمس، حجاج عبدالعظيم، حمدي هيكل وغيرهم، وهي من سيناريو وحوار حسن صالح، وإخراج معتز حسام.