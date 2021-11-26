الجمعة 26 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

لطيفة تحيى حفل جائزة الصحافة العربية بأشعار الشيخ محمد بن راشد

لطيفة
لطيفة

تحيي النجمة لطيفة حفل جائزة الصحافة العربية، وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 28 نوفمبر في دبي بساحة التواصل، على هامش إكسبو دبي، وتنقل الحفل على ما يزيد على 20 قناة فضائية عربية.

وتغني لطيفة قصيدة جديدة بعنوان "تأملات" من أشعار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ويعد هذا هو خامس تعاون بينهما، حيث غنت لطيفة من أشعار الشيخ محمد بن راشد ٤ قصائد من قبل.

وأبدت لطيفة في تصريحات صحفية، بالغ سعادتها باختيارها لإحياء هذا الحفل الهام، والذي يجمع نخبة من المسؤولين العالميين وكبار الكتاب في عدد من وسائل الإعلام العربية والدولية، وبحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وانتهت النجمة لطيفة من تسجيل أحدث أغانيها وهي قصيدة "حلم"، كما انتهت من تصويرها بطريقة الفيديو كليب مع المخرج وليد ناصيف، والذي بدأ عمليات المونتاج النهائية تمهيدا لطرح الأغنية خلال الأيام القليلة القادمة.

وأكدت لطيفة، في تصريحات صحفية، أن قصيدة "حلم" هي آخر قصائد الشاعر الراحل الكبير حسين السيد، ومن ألحان الموسيقار الدكتور طلال.

وأشارت لطيفة إلى أنها قررت غناء القصيدة بعد أن سمعت لحنها المميز الذي وضعه الموسيقار الدكتور طلال، فتحمست وقررت أن تعيد إلى الأذهان عملا فنيا مهما لأحد رواد الشعر العربي، كاشفة عن سعادتها بالتعاون مع الموسيقار الكبير الدكتور طلال، خاصة أنه يلحن لها من منطقة تبرز قوة صوتها، مؤكدة أنه له بصمة خاصة بألحانه للأغنية العربية، وصاحب مدرسة خاصة في التلحين الموسيقي.

وكشفت لطيفة أن المخرج وليد ناصيف، وضع فكرة مناسبة للكليب، حيث تظهر بأجواء جديدة ومختلفة تماما تتناسب مع أجواء الشتاء وحالة الحنين للماضي، واستغرق تصوير الكليب ثلاثة أيام بأحد استوديوهات شبرمنت.

وأشارت لطيفة إلى أن الكليب سيتم طرحه في الأيام الأولى من ديسمبر المقبل، بعد أن ينتهي المخرج من عمليات المونتاج، وبعد عودتها من دبي، حيث تسافر لإحياء حفلة ضخمة هناك على هامش فعاليات إكسبو دبي ٢٠٢٠.

يشار إلى أن آخر أعمال النجمة لطيفة كان أغنية "الأستاذ"، والتي طرحتها بطريقة الفيديو كليب، وحققت نجاحا كبيرا، كما وصلت إلى ما يقرب من ٧ ملايين مشاهدة حتى الآن، وبعد مرور شهر تقريبا على طرحها.

مدرسة المقبل صحفي الشاعر فضائية طرح أغنية الهام

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

الأكثر قراءة

يحتوي 30 تغييرًا.. أول تعليق من «الصحة» على متحور كورونا الجنوب إفريقى

حصن نفسك.. رابط تسجيل لقاح كورونا جميع الجرعات عبر موقع وزارة الصحة

إسرائيل تحظر السفر لمعظم أنحاء إفريقيا

محافظ بورسعيد: مصر أبهرت العالم باحتفال مهيب لافتتاح ممر تاريخي

«إلزام المصلين بدفع فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد».. الحكومة ترد

ابتز شقيقته.. حبس عامل قتل شاب وألقى جثته أمام مسجد في قنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

«المشهد».. وبناء الوعى

عبد الرحيم طايع

«جدو».. عريس الكرة العظيم

محمد عبدالعزيز

الجمهورية الجديدة وصناعة الأحداث الكبرى

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا مفهومنا عن الموت (لحظات أخيرة)

الحسين عبدالرازق

فين جيل الوسط؟!

د. أحمد عادل القُضَّابى

«كل الشهور يوليو».. رواية تُزيِّف التاريخ

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «٢- ٢»

أسماء محفوظ

كى جى دى ولّا دكتوراه!

صور

طريق الكباش

مصر تبهر العالم.. حفل افتتاح طريق الكباش فى صور

الرئيس السيسى فى أسوان

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تحظر السفر لمعظم أنحاء إفريقيا

إصابة 6 فلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال شرق قلقيلية

9 آلاف وحدة.. هل تجمد إسرائيل المخطط الاستيطانى فى القدس؟