لطيفة تحيى حفل جائزة الصحافة العربية بأشعار الشيخ محمد بن راشد

تحيي النجمة لطيفة حفل جائزة الصحافة العربية، وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 28 نوفمبر في دبي بساحة التواصل، على هامش إكسبو دبي، وتنقل الحفل على ما يزيد على 20 قناة فضائية عربية.

وتغني لطيفة قصيدة جديدة بعنوان "تأملات" من أشعار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ويعد هذا هو خامس تعاون بينهما، حيث غنت لطيفة من أشعار الشيخ محمد بن راشد ٤ قصائد من قبل.

وأبدت لطيفة في تصريحات صحفية، بالغ سعادتها باختيارها لإحياء هذا الحفل الهام، والذي يجمع نخبة من المسؤولين العالميين وكبار الكتاب في عدد من وسائل الإعلام العربية والدولية، وبحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وانتهت النجمة لطيفة من تسجيل أحدث أغانيها وهي قصيدة "حلم"، كما انتهت من تصويرها بطريقة الفيديو كليب مع المخرج وليد ناصيف، والذي بدأ عمليات المونتاج النهائية تمهيدا لطرح الأغنية خلال الأيام القليلة القادمة.

وأكدت لطيفة، في تصريحات صحفية، أن قصيدة "حلم" هي آخر قصائد الشاعر الراحل الكبير حسين السيد، ومن ألحان الموسيقار الدكتور طلال.

وأشارت لطيفة إلى أنها قررت غناء القصيدة بعد أن سمعت لحنها المميز الذي وضعه الموسيقار الدكتور طلال، فتحمست وقررت أن تعيد إلى الأذهان عملا فنيا مهما لأحد رواد الشعر العربي، كاشفة عن سعادتها بالتعاون مع الموسيقار الكبير الدكتور طلال، خاصة أنه يلحن لها من منطقة تبرز قوة صوتها، مؤكدة أنه له بصمة خاصة بألحانه للأغنية العربية، وصاحب مدرسة خاصة في التلحين الموسيقي.

وكشفت لطيفة أن المخرج وليد ناصيف، وضع فكرة مناسبة للكليب، حيث تظهر بأجواء جديدة ومختلفة تماما تتناسب مع أجواء الشتاء وحالة الحنين للماضي، واستغرق تصوير الكليب ثلاثة أيام بأحد استوديوهات شبرمنت.

وأشارت لطيفة إلى أن الكليب سيتم طرحه في الأيام الأولى من ديسمبر المقبل، بعد أن ينتهي المخرج من عمليات المونتاج، وبعد عودتها من دبي، حيث تسافر لإحياء حفلة ضخمة هناك على هامش فعاليات إكسبو دبي ٢٠٢٠.

يشار إلى أن آخر أعمال النجمة لطيفة كان أغنية "الأستاذ"، والتي طرحتها بطريقة الفيديو كليب، وحققت نجاحا كبيرا، كما وصلت إلى ما يقرب من ٧ ملايين مشاهدة حتى الآن، وبعد مرور شهر تقريبا على طرحها.