نادي القضاة يكرم المستشار أحمد الزند ويمنحه الرئاسة الشرفية

منح نادي قضاة مصر، المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة ووزير العدل الأسبق، الرئاسة الشرفية لنادي القضاة، ووجه المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة التحية إلى المستشار «الزند» قائلا: « شهدت فترته أصعب الفترات التي عاشتها البلاد، ووقف خلالها بكل قوة وعزة وكرامة ومن خلفه قضاة مصر وجعلت نادي القضاة منبرا للدفاع عن الوطن والقضاء واستقلاله، حتى استطاعت مصر بجهود الشرفاء أن تخرج من هذا النفق المظلم نحو مسيرة التقدم والازدهار».

وقام المستشار عبد المحسن بمنح المستشار الزند الرئاسة الشرفية لنادي القضاة، ثم قدّم المستشار عبد الله عمر شوضة رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر هدية إلى المستشار الزند.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي أقامه نادي القضاة على هامش الجلسة الافتتاحية لمنتدى شيوخ القضاة السنوي والذي ينظمه النادي على ضفاف بحيرة قارون بفندق أوبرج الفيوم، بحضور المستشار عبد الله عمر شوضة رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار عصام فريد رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار فتحي حنضل النائب الأول لرئيس محكمة النقض والمستشار محمود مسعود النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، والمستشار عبد الملك القمص رئيس محكمة استئناف الإسكندرية والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية.

الدروع التذكارية

وفي نهاية اللقاء تم منح شيوخ القضاة الدروع التذكارية من قبل نادي القضاة وتكريم وزراء العدل السابقين على ما بذلوه من جهود خلال فترة توليهم وعملهم في خدمة الوطن.

قال المستشار محمد صبحي سكرتير عام نادي القضاة، إن إقامة منتدى شيوخ القضاة هذا العام بمحافظة الفيوم، جاء لإلقاء الضوء على طبيعة المحافظة الساحرة وما تتمتع به من ميزات بيئية، وحتى تكون قبلة القضاة وأسرهم بعد ذلك في قضاء إجازاتهم السنوية، مما يسهم في دعم وتنشيط السياحة الداخلية.

تبادل الآراء والرؤى

وأضاف المستشار أبو الحسين قايد الوكيل الأول لرئيس النادي والمتحدث الرسمي للنادي، بأن المنتدى الذي يعقد سنويا يهدف لتبادل الآراء والرؤى بين جموع القضاة، وخاصة من الشيوخ الذين اكتمال عطاؤهم ويعد فرصة كبيرة للاستفادة من تجاربهم ورؤيتهم لتطوير المنظومة القضائية.