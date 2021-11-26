الجمعة 26 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دراسة: الأعمال المنزلية تزيد من الاضطرابات النفسية للنساء في سن الشيخوخة

الاعمال المنزلية
الاعمال المنزلية

كشفت دراسة جديدة أن النساء يكافحن أكثر من الرجال في المهام اليومية في سن الشيخوخة بسبب الخسائر التي عانوا منها في جميع الأعمال المنزلية التي كانوا يقومون بها عندما كانوا أصغر سنًا.


وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن العلماء درسوا كيفية تعامل كبار السن مع أنشطة مثل صعود السلالم أو التسوق أو طهي الوجبات.


وتابعت: «بعد أكثر من 70 عامًا وجد أن النساء أكثر عرضة لمشاكل أداء المهام الجسدية والعقلية الأساسية، واقترحت الدراسة  التي استندت إلى بيانات من أكثر من 60 ألف شخص، أن هذا بسبب "الحرمان الاجتماعي والاقتصادي" الذي عانت منه النساء في القرن العشرين».


ولاحظ الباحثون أن العديد من النساء في الدراسة، وجميعهن ولدن قبل 1960، لم يدخلن سوق العمل أو التعليم العالي.


وأكدت الصحيفة، أنه بدلاً من ذلك، كان يُطلب منهم القيام "بأعمال منزلية غير مدفوعة الأجر" مثل الطهي والكي والتنظيف وغيرها.


وفي ذات السياق، قالت دراسة جامعة كوليدج لندن إن مثل هذا العمل اليدوي "يعرضهم لمخاطر صحية يمكن أن تؤدي إلى الإعاقة" ويقلل من القدرة على العيش بشكل مستقل في سن الشيخوخة، ومع ذلك، فقد وجدت الدراسة أن الفجوة بين الرجال والنساء في أداء المهام اليومية قد تقلصت في السنوات الأخيرة.

المساواة بين الجنسين


وقالت المؤلفة الرئيسية ميكايلا بلومبرج: "يبدو أن عدم المساواة بين الجنسين في القدرة على القيام بالمهام اليومية في سن أكبر تتناقص بمرور الوقت، ويمكن تفسير ذلك من خلال حقيقة أن المرأة تتمتع بفرص أفضل في الحصول على التعليم ومن المرجح أن تدخل القوى العاملة مدفوعة الأجر في الأجيال الأخيرة".


وأضافت، أن نطاق القدرات البدنية بين كبار السن من الرجال والنساء قد يرجع جزئيًا إلى الفروق بين الجنسين في تكوين الجسم مثل كتلة الجسم والعضلات الهيكلية". 


ونظرت الدراسة في بيانات أكثر من 27 ألف رجل و 34 ألف امرأة تتراوح أعمارهم بين 50 و 100 عام يعيشون في إنجلترا وأيرلندا والولايات المتحدة.

دراسة الأعمال المنزلية اقتصاد مخاطر القوى العاملة منزلية الشيخوخة الدراسة الاقتصاد

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وائل لطفي

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