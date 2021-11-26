الجمعة 26 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«استثمار وهمي».. ضبط المتهم بالاستيلاء على 3 ملايين جنيه من المواطنين بسوهاج

ضبط متهم
ضبط متهم

ضبطت مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، المتهم بالاستيلاء على مبالغ مالية من عدد من المواطنين بمركز أخميم شرق سوهاج، بحجة توظيفها في تجارة الاستثمار العقاري والتوريدات العمومية، وبلغ ما أمكن حصره مبلغ 3 ملايين جنيه وأحيل إلى النيابة التي تولت التحقيق. 

وكانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة،  تلقت عدة بلاغات  من مواطنين بمركز أخميم بمحافظة سوهاج، لتضررهم من قيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفهاواستثمارها في مجال تجارة الاستثمار العقاري والتوريدات العمومية مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون. 

وأسفرت جهود فرق البحث بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن قيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج، بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقاري والتوريدات العمومية مقابل أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال بالمخالفة للقانون مما مكنه من الإستيلاء على مبلغ (2,350) مليون جنيه من الشاكين وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها واستيلائه على كامل المبالغ المالية المشار إليها .

وأضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتولت النيابة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

الأكثر قراءة

يحتوي 30 تغييرًا.. أول تعليق من «الصحة» على متحور كورونا الجنوب إفريقى

حصن نفسك.. رابط تسجيل لقاح كورونا جميع الجرعات عبر موقع وزارة الصحة

39 مصابًا بحادث تصادم فى العلمين.. و«الصحة» تدفع بـ12 سيارة إسعاف

«إلزام المصلين بدفع فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد».. الحكومة ترد

«السبكي»: ورش العمل بملتقى الرعاية الأولية تدعم استراتيجية التنمية والتطوير المستمر

بدء فعاليات ملتقى الرعاية الصحية بورش عمل فى مجالات الصيدلة والتمريض ومهارات التواصل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

"المشهد".. وبناء الوعي

عبد الرحيم طايع

"جدو".. عريس الكرة العظيم

محمد عبدالعزيز

الجمهورية الجديدة وصناعة الأحداث الكبرى

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا مفهومنا عن الموت (لحظات أخيرة)

الحسين عبدالرازق

فين جيل الوسط؟!

د. أحمد عادل القُضَّابى

«كل الشهور يوليو».. رواية تُزيِّف التاريخ

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «٢- ٢»

أسماء محفوظ

كى جى دى ولّا دكتوراه!

صور

مصر تبهر العالم.. حفل افتتاح طريق الكباش فى صور

الرئيس السيسى فى أسوان

بحضور سياسيين وإعلاميين.. عزاء الإعلامية أسماء مصطفى

محطة تل أبيب

المزيد

9 آلاف وحدة.. هل تجمد إسرائيل المخطط الاستيطانى فى القدس؟

الرئيس الفلسطيني يكشف في رسالة لرئيس الاتحاد البرلمانى انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى

إسرائيل تسجل إصابة بالمتحور الجديد لكورونا من ملاوى