«استثمار وهمي».. ضبط المتهم بالاستيلاء على 3 ملايين جنيه من المواطنين بسوهاج

ضبطت مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، المتهم بالاستيلاء على مبالغ مالية من عدد من المواطنين بمركز أخميم شرق سوهاج، بحجة توظيفها في تجارة الاستثمار العقاري والتوريدات العمومية، وبلغ ما أمكن حصره مبلغ 3 ملايين جنيه وأحيل إلى النيابة التي تولت التحقيق.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تلقت عدة بلاغات من مواطنين بمركز أخميم بمحافظة سوهاج، لتضررهم من قيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفهاواستثمارها في مجال تجارة الاستثمار العقاري والتوريدات العمومية مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون.

وأسفرت جهود فرق البحث بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن قيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج، بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقاري والتوريدات العمومية مقابل أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال بالمخالفة للقانون مما مكنه من الإستيلاء على مبلغ (2,350) مليون جنيه من الشاكين وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها واستيلائه على كامل المبالغ المالية المشار إليها .

وأضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتولت النيابة التحقيق.