ضمن 31 مسجدا تم افتتاحها اليوم.. محافظ بني سويف يفتتح مسجد أبوبكر الصديق

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، مسجد أبوبكر الصديق بمدينة بني سويف، وكذلك مسجد العمري بقرية الميمون بتكلفة إجمالية 10.5ملايين جنيها للمسجدين ،ضمن 31 مسجدا يتم افتتاحها اليوم على مستوى الجمهورية ، في إطار خطة وزارة الأوقاف لتطوير وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله.

وحضر الافتتاح وأداء الصلاة اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد وعضوا مجلس النواب النائب محمد رجب عبد العظيم، النائب محمد سيد كامل، و الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف، و المحاسب هاني الجويلي رئيس المدينة ، وعدد من القيادات التنفيذية وجمع من المواطنين

وتفقد المحافظ المسجد الذي أنشأته وزارة الأوقاف بتكلفة 2.8 مليون جنيه على مساحة إجمالية 725 متراً منها 315 متر مصلى للرجال و216 متراً مصلى للسيدات ،معرباً عن سعادته بالتواجد في افتتاح بيتا من بيوت الله ، في إطار خطة الوزارة الطموحة التي نجنى ثمارها.

- الإشراف الكامل للوزارة على المساجد يساهم في تعميق المفاهيم الصحيحة عن ديننا الإسلامي وتعاليمه السمحة

منوها إلى أن الإشراف الكامل للوزارة على المساجد يساهم في تعميق المفاهيم الصحيحة عن ديننا الإسلامي وتعاليمه السمحة ويواجه الأفكار المغلوطة والهدامة التي تحاول الجماعات المتطرفة بثها بين شبابنا وجموع المواطنين، مضيفا أن المساجد أصبحت حاليا منارة للعلم والدعوة والوعي

من جهته أوضح أوضح وكيل الأوقاف، أن اليوم الجمعة، يشهد افتتاح مسجدين ( أبوبكر الصديق بمدينة بني سويف، بالتزامن مع افتتاح مسجد العمري بالميمون والذي تكلف إنشاؤه 7.7 مليون جنيها على مساحة إجمالية 1960 متراً ، مشيراً إلى اهتمام وحرص الوزارة على تشييد ودعم دور العبادة وإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية في إطار خطة الوزارةلافتتاح وتجديد وتجهيز المساجد بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية بسهولة ويسر

وعقب الافتتاح أدى المحافظ ومرافقوه شعائر صلاة الجمعة بالمسجد، وسط التزام بتطبيق الضوابط التي حددتها الوزارة ، والالتزام بالتدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية، واستمع الحضور لخطبة الجمعة التي ألقاها وكيل الوزارة تحت عنوان"ركائز الأمن المجتمعي" .

وأشار فيها إلى أن نعم الله كثيرة لا تعد ولا تحصى وأن من أعظم تلك النعم هي نعمة الأمن والأمان ، موضحا أنه بهذه النعمة يُعبد الله في الأرض وتُحفظ الدماء وتصان الأعراض والأموال و يتحقق الاستقرار الذي هو سبب البناء والتعمير في الأرض ، وبدونها يحل الخوف والكساد في كل شئ ولايهنأ الإنسان بالنعمة