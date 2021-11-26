الجمعة 26 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضمن 31 مسجدا تم افتتاحها اليوم.. محافظ بني سويف يفتتح مسجد أبوبكر الصديق

الافتتاح
الافتتاح

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، مسجد أبوبكر الصديق بمدينة بني سويف، وكذلك مسجد العمري بقرية الميمون بتكلفة إجمالية 10.5ملايين جنيها للمسجدين ،ضمن 31 مسجدا يتم افتتاحها اليوم على مستوى الجمهورية ، في إطار خطة وزارة الأوقاف لتطوير وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله.

2f64414d-c29b-461d-af74-4f15ad33ccfc

وحضر الافتتاح  وأداء الصلاة اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد وعضوا مجلس النواب النائب محمد رجب عبد العظيم، النائب محمد سيد كامل، و الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف، و المحاسب هاني الجويلي رئيس المدينة ، وعدد من القيادات التنفيذية وجمع من المواطنين

2f64414d-c29b-461d-af74-4f15ad33ccfc

وتفقد المحافظ المسجد الذي أنشأته وزارة الأوقاف بتكلفة 2.8 مليون جنيه على مساحة إجمالية 725 متراً منها 315 متر مصلى للرجال و216 متراً مصلى للسيدات ،معرباً عن سعادته بالتواجد في افتتاح بيتا من بيوت الله ، في إطار خطة الوزارة الطموحة التي نجنى ثمارها.

- الإشراف الكامل للوزارة على  المساجد يساهم في تعميق المفاهيم الصحيحة عن ديننا الإسلامي وتعاليمه السمحة

منوها إلى أن الإشراف الكامل للوزارة على  المساجد يساهم في تعميق المفاهيم الصحيحة عن ديننا الإسلامي وتعاليمه السمحة ويواجه الأفكار المغلوطة والهدامة التي تحاول الجماعات المتطرفة بثها بين شبابنا وجموع المواطنين، مضيفا أن المساجد أصبحت حاليا منارة للعلم والدعوة والوعي

044c0900-61b1-4199-a7fe-e5975923bbf9

 من جهته أوضح أوضح وكيل الأوقاف، أن اليوم الجمعة، يشهد افتتاح مسجدين ( أبوبكر الصديق بمدينة بني سويف، بالتزامن مع افتتاح مسجد العمري بالميمون والذي تكلف إنشاؤه 7.7 مليون جنيها على مساحة إجمالية 1960 متراً ، مشيراً إلى اهتمام وحرص الوزارة على تشييد ودعم دور العبادة وإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية في إطار خطة الوزارةلافتتاح وتجديد وتجهيز المساجد بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية بسهولة ويسر

وعقب الافتتاح أدى المحافظ ومرافقوه شعائر صلاة الجمعة بالمسجد، وسط التزام  بتطبيق الضوابط التي حددتها الوزارة ، والالتزام بالتدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية، واستمع الحضور لخطبة الجمعة التي ألقاها وكيل الوزارة تحت عنوان"ركائز الأمن المجتمعي" .

وأشار فيها إلى  أن نعم الله كثيرة لا تعد ولا تحصى وأن من أعظم تلك  النعم هي نعمة الأمن والأمان ، موضحا أنه بهذه النعمة يُعبد الله في الأرض وتُحفظ الدماء وتصان الأعراض والأموال و يتحقق الاستقرار الذي هو سبب البناء والتعمير في الأرض ، وبدونها يحل الخوف والكساد في كل شئ ولايهنأ الإنسان بالنعمة

وزارة الأوقاف بني سويف صلاة الجمعة القيادات التنفيذية أبوبكر الصديق

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

الأكثر قراءة

يحتوي 30 تغييرًا.. أول تعليق من «الصحة» على متحور كورونا الجنوب إفريقى

حصن نفسك.. رابط تسجيل لقاح كورونا جميع الجرعات عبر موقع وزارة الصحة

39 مصابًا بحادث تصادم فى العلمين.. و«الصحة» تدفع بـ12 سيارة إسعاف

«إلزام المصلين بدفع فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد».. الحكومة ترد

«السبكي»: ورش العمل بملتقى الرعاية الأولية تدعم استراتيجية التنمية والتطوير المستمر

بدء فعاليات ملتقى الرعاية الصحية بورش عمل فى مجالات الصيدلة والتمريض ومهارات التواصل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

"المشهد".. وبناء الوعي

عبد الرحيم طايع

"جدو".. عريس الكرة العظيم

محمد عبدالعزيز

الجمهورية الجديدة وصناعة الأحداث الكبرى

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا مفهومنا عن الموت (لحظات أخيرة)

الحسين عبدالرازق

فين جيل الوسط؟!

د. أحمد عادل القُضَّابى

«كل الشهور يوليو».. رواية تُزيِّف التاريخ

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «٢- ٢»

أسماء محفوظ

كى جى دى ولّا دكتوراه!

صور

مصر تبهر العالم.. حفل افتتاح طريق الكباش فى صور

الرئيس السيسى فى أسوان

بحضور سياسيين وإعلاميين.. عزاء الإعلامية أسماء مصطفى

محطة تل أبيب

المزيد

9 آلاف وحدة.. هل تجمد إسرائيل المخطط الاستيطانى فى القدس؟

الرئيس الفلسطيني يكشف في رسالة لرئيس الاتحاد البرلمانى انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى

إسرائيل تسجل إصابة بالمتحور الجديد لكورونا من ملاوى