التحضيرات الأولى لحفل افتتاح «القاهرة السينمائى» قبل انطلاقه (صور)

على قدمٍ وساق، يواصل منظمو مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التحضيرات النهائية للدورة الـ43 من الفعالية العالمية المنتظرة، وذلك بدار الأوبرا المصرية.

وقاربت الجهة المنظمة للمهرجان، على الانتهاء من تصميمات وتحضيرات المسرح الكبير الذي يشهد فعاليات حفل الافتتاح المقرر انطلاقه في الثامنة مساءً بمشاركة العديد من النجوم والنجمات اللواتي يحضرن المهرجان باستمرار.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

ويكرم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته المقبلة، الفرنسي تيري فريمو، مدير مهرجان "كان" السينمائي، وذلك خلال فعاليات الدورة الـ43، التي تفصلنا عنها أيام قليلة، حيث من المقرر أن تقام في الفترة من 26 نوفمبر الجاري، وحتى 5 ديسمبر المقبل.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

من جانبه، علق تيري فريمو، على نبأ تكريمه قائلًا: "إنه لمن دواعي سروري أن أحصل على هذه الجائزة، التي لا أعتبرها جائزة لشخصي، وإنما لكل فرد اجتهد وساهم في النجاح الكبير الذي حققه مهرجان "كان" السينمائي على مدار تاريخه، خاصة في هذه الفترة التي تعد من أصعب المراحل التي تمر بها السينما في كل مكان بالعالم".

تابع "فريمو": "بجانب السعادة الغامرة التي أشعر بها بفضل ذلك التكريم، فأنا سعيد أيضًا لزيارتي مصر للمرة الأولى، والتواجد في مهرجان كبير يتمتع بمكانة بارزة مثل مهرجان القاهرة السينمائي، الذي يتيح للعديد من السينمائيين حول العالم خلال هذا الحدث الضخم، فرصة الالتقاء وتبادل الخبرات الثرية بشأن الصناعة الفنية".

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

وتُقام الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقًا لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

ويُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظامًا، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).