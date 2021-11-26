حملات موسعة لتنفيذ 78 قرار إزالة للتعديات في 3 مراكز بالقليوبية

تستمر وزارة الموارد المائية والري والإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، فى تنفيذ حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بالاضافة إلى إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية.

وشنت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة القليوبية، الجمعة، حملات إزالة مكبرة للتعديات، تضمنت تنفيذ 73 قرار إزالة على مساحة إجمالية قدرها 1500 متر مربع، تابعة لهندسة رى شبرا، وذلك ضمن الموجة الثامنة عشر من الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد اراضي الدولة.

بالاضافة إلى ذلك، نفذت الإدارة المركزية للرى بالقليوبية، 5 قرارات إزالة للتعديات في مركزى طوخ وقليوب، تضمنت أسوار وبلوكات بالطوب وردم للمجرى المائى، وذلك بحضور قوات الأمن والأجهزة المحلية، وذلك لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية المتاحة.

من جهته قال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، إنه يتم العمل للحفاظ على مجرى نهر النيل من التلوث ومن كافة أنواع الحشائش بما يضمن سلامة التصرفات المائية اللازمة لكافة الإحتياجات.

وكذلك أكد رئيس القطاع لـ"الدستور"،أن التحدي الأكبر هو العمل على القضاء على كافة أشكال التعديات والمخالفات، التي يقوم البعض بإقامتها على جانبي نهر النيل بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة لذلك.

من جانبه أكد المهندس أسامة خليل، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالقليوبية، إستمرار حملات الإزالة الموسعة للتعديات في كافة هندسات الرى، مع الإزالة الفورية على نفقة المخالفين لتحقيق عنصر الردع اللازم وعدم العودة للمخالفة.

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى أطلقت "حملة إنقاذ النيل" والتي تستهدف إزالة التعديات.