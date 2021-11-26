الجمعة 26 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط موظف في شركة اتصالات وزوجته لاتهامهما بسرقة الفرع في القاهرة

ضبط موظف
ضبط موظف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط موظف بإحدى شركات الاتصالات وزوجته، لاتهامهما بسرقة الفرع محل عمله وإعادة المسروقات، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة، من (أحد الأشخاص- مدير إدارى بفرع إحدى شركات المحمول، كائن بدائرة القسم) باكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل الخزينة الخاصة بفرع الشركة محـل عملـه وكـذا الاستيلاء على 34 هاتفا محمولا "ماركات مختلفة" مـن داخلهـا.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومـن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين (موظف أمن إدارى بفرع الشركة محل البلاغ، وزوجته "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة الجيزة).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأقـر الأول بأنه نظراً لطبيعة عمله بفرع الشركة وعلمه بتواجد مبالغ مالية بـداخل خزينة الفرع وتمكنـه مـن التحـصـل علـى الأرقام السرية الخاصة بها، اختمـر فـى ذهنه فكرة سـرقتها وعقب ذلك قام بتسليم المسروقات لزوجته المتهمة الثانية، ولاذت بالفرار، وبمواجهة زوجته بما جاء بأقوال الأول أيدتها.

وتم بإرشادهما ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكنهما، وكذا مبلغ مالى مـن متحصلات الواقعـة وأقـرا بإنفاقهمـا بـاقى المبلغ المالى المستولى عليـه على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رجال المباحث القاهرة موظف إحدى شركات الاتصالات سرقة إعادة المسروقات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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