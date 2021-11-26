الجمعة 26 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توافد أعضاء الجمعية العمومية على نادي بني سويف الرياضي للإدلاء بأصواتهم

الانتخابات
الانتخابات

توافد المئات من أعضاء الجمعية العمومية بنادي بني سويف الرياضي، منذ التاسعة من صباح اليوم الجمعة، للإدلاء بأصواتهم لانتخاب مجلس إدارة النادي لمجلس جديد لأربع سنوات قادمة.

و شهد محيط نادي بني سويف الرياضي بمنطقة كورنيش النيل بمدينة بني سويف، تكثيفًا للتواجد الأمني، وأغلقت الشوارع الجانبية المؤدية، للبوابة الرئيسية للنادي بالحواجز المرورية أمام السيارات، منعًا للتكدس المروري.

- اختيار 10 من بيسن 30 مرشحا

ومن المقرر أن يختار أعضاء الجمعية العمومية 10 مرشحين من بين 30 مرشحًا، منهم 3 مرشحين على منصب رئيس النادي، وهم  اللواء سامي توفيق، واللواء كمال الدين حسين، وعادل الدهشوري، و3 مرشحين على منصب نائب الرئيس وهم أحمد صلاح رشوان، وأمجد سمير، وجابر سليم.

واثنين من المرشحين على منصب أمين صندوق وهم نبيل معارك ، وباهر الزعيري، و17 مرشحا كعضو فوق السن وهم، المحاسب مصطفي عاشور شاكر، ومحمد محمد عبداللطيف، ومصطفي شعبان، والدكتور أحمد عبد الله، والدكتورة هبة عبدالعظيم، والدكتورة إيمان أبو عوف، والمهندس أشرف حجازي، وتامر حسين، ومحسن علي، ومصطفي محمد عمر، وأمير عيسي وإبراهيم الشيمي، وأحمد بكري عابدين، وعلي جابر، والدكتور محمد رمضان عبد الوهاب، ومحمد خالد عبد الرحمن، وأحمد الزعيري، و5 مرشحين عضو تحت السن المهندس محمد الواضح، والكابتن لطفي أبوزيد، وحازم التبيني، وأحمد حمدي، وأحمد طارق.

ومن المتوقع أن تتعدى نسبة الإقبال أكثر  50 % من عدد الأصوات التى يصل عددها إلى أكثر من 17 ألف صوت، حيث تجري الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل يشرف عليها حيث تجري الانتخابات داخل عدد من لجان الاقتراع داخل النادى والتى يبلغ عددها 30 لجان.

المرشحين بني سويف الانتخابات الجمعية العمومية نادي بنى سويف الرياضي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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