أعراض وطرق العلاج من «متلازمة اليد والقدم»

ظهرت في الفترة الأخيرة علامات طفح جلدية على بشرة الكبار والصغار، وعند التشخيص وجد الأطباء أنها متلازمة اليد والقدم، وأكثر ما يجعل هذا الأمر خطيرًا هو قدرته على الانتقال بين الكبار والصغار من خلال اللمس، أو النفس، وهو الأمر الذي يصعب التحكم فيه إذا كان لديك أطفال صغار.

وتعتبر متلازمة اليد والقدم (HFS)، في أحيان كثيرة هي أحد الآثار الجانبية لبعض أنواع العلاج الكيميائي والأدوية، هذا بحسب ما ورد في موقع "" breastcancer.

ذلك لأن متلازمة اليد والقدم هي رد فعل جلدي يحدث عندما تتسرب كمية صغيرة من الدواء من الشعيرات الدموية، على راحتي اليدين وباطن القدمين، وعندما يتسرب الدواء من الشعيرات الدموية، يمكن أن يتلف الأنسجة المحيطة، كما تتسبب تكون متلازمة اليد والقدم في ألم للشخص المصاب.

تشمل أعراض متلازمة اليد والقدم ما يلي:

الإرهاق

احمرار يشبه حروق الشمس

تورم

عدم ارتياح

في الحالات الشديدة لمتلازمة اليد والقدم ، قد يكون لديك:

الجلد المتشقق أو المتقشر أو المتقشر

ظهور بثور أو تقرحات أو تقرحات على جلدك

صعوبة في المشي أو استخدام يديك

إذا كنت تعاني من متلازمة القدم والقدم ، فاتبع هذه النصائح للمساعدة في تخفيف الألم والأعراض الأخرى:

ضع أكياس ثلج ملفوفة في منشفة أو عبوات من الخضروات المجمدة على المنطقة المصابة للمساعدة في تبريد الإحساس بالحرقان.

ارفع يديك وقدميك عند الجلوس أو الاستلقاء.

يمكن أن يكون الفرك بالمنشفة أمرًا مزعجًا.

حافظ على رطوبة يديك وقدميك باستخدام كريمات البشرة الخفيفة.

حاول أن تربت المستحضر على بشرتك - فدلكه بشدة قد يسبب الاحتكاك.

ارتدِ أحذية أخرى فضفاضة جيدة التهوية.

لا ترتدي أحذية ضيقة جدًا أو تفرك قدميك.

ابتعد عن المواد الكيميائية القاسية مثل منظفات الغسيل أو منتجات التنظيف ، والتي قد تجعل الحالة أسوأ.

يمكنك أيضًا أن تسأل طبيبك عما إذا كان تناول مسكنات الألم مثل الأسيتامينوفين