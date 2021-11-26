ألمانيا: لم نرصد أى إصابات بالسلالة الجديدة من «كورونا» حتى الآن

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، أن المتغير الجديد لكورونا، الذي ظهر مؤخرًا في جنوب إفريقيا، لم يتم رصده في ألمانيا حتى الآن.

وقال رئيس المعهد، لوتار فيلر، اليوم الجمعة في برلين:"حتى الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم لم يتنام إلى علمي العثور على هذا المتغير في أوروبا أو في ألمانيا، ونحن في الواقع قلقون للغاية".

ومن جانبه، أشار وزير الصحة الألماني ينس شبان، إلى أن الهدف يجب أن يكون تجنب تسلل هذا المتغير قدر الإمكان، وقال: "آخر ما يمكن أن نحتاج إليه في وضعنا الحالي هو أن يتسلل متغير إضافي إلى الموجة".

ودعا الوزير جميع الأشخاص الذين قدموا إلى ألمانيا من جنوب أفريقيا في الأيام الماضية إلى الخضوع لاختبار "تفاعل البوليميراز المتسلسل" للكشف عما إذا كانوا يحملون المتغير الجديد.

أعلن وزير الصحة الألماني المنتهية ولايته ينس سبان، الجمعة، أن ألمانيا ستمنع غالبية الرحلات الجوية من جنوب إفريقيا بسبب المتحور الجديدة لفيروس كورونا.

وأوضح الوزير أن هذا القرار الذي سيطبق اعتبارًا من مساء الجمعة سيشمل جنوب إفريقيا "وعلى الأرجح دول مجاورة" لها.

وسيُسمح فقط للمواطنين الألمان بالعودة، مع وضعهم بالحجر الصحي مدة 14 يوماً حتى لو كانوا مُلقّحين.



,سجلت ألمانيا زيادة حادة جديدة في عدد الإصابات بفيروس كورونا تجاوزت 76 ألف إصابة، وكذلك 357 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب الإحصاءات والبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة الألمانية تجاوزت حصيلة ضحايا فيروس كورونا في البلاد، منذ بدء الجائحة 100 ألف وفاة.

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس الخميس، عن قلقها من الموجة الرابعة لتفشي الوباء، وقالت إن ألمانيا في قبضة موجة رابعة "مأساوية" من فيروس كورونا.