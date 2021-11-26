الجمعة 26 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تضامن بورسعيد» يحتفل باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

الفاعلية
الفاعلية

أقامت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة بورسعيد، احتفالًا باليوم العالمي للمرأة، وذلك من خلال ندوة شارك بها عدد كبير من السيدات، بقيادة الدكتورة سوسن حبيش وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

أقيمت الندوة بالتنسيق مع وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة بورسعيد، بالتعاون مع مع الرائدات الحضريات، وخريج الجامعات والمعاهد العليا، وحاضر الدكتورة منال عبده من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، والشيخ محمد ابراهيم واعظ مديرية الأوقاف.

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من جانبها أكدت الدكتورة سوسن حبيش أن الاحتفال يأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للعنف ضد المراءة  ، والذي يتم الاحتفال به عالميًا في الخامس والعشرين شهر نوفمبر في كل عام،  وأشارت أن الندوة تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بحضور ممثلي الجمعيات الأهلية.

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- الفعالية تهدف إلي دعم المرأة كونها شريك أساسي في الأسرة و المجتمع


وأكدت أن الفعالية تهدف إلي دعم المرأة كونها شريك أساسي في الأسرة و المجتمع، وأشارت أن النشأة  الاجتماعية السليمة اساسًا للحد من مظاهر العنف ضد المرأة، مؤكدة أن من أهم أهداف الندوة رفع الوعي حول مدى حجم المشكلات التي تتعرض لها المرأة مثل الإغتصاب والعنف المنزلي وغيره من أشكال العنف المُتعددة.

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و يتزامن اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة مع تدشين حملة اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة، في الخامس والعشرون من نوفمبر، وهي مبادرة مدتها 16 يومًا من النشاط وتختتم فعالياتها في اليوم الذي تُحيي فيه ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر. 

 وتهدف هذه الحملة التي يقودها الأمين العام للأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة منذ عام 2008، إلى منع العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه في جميع أنحاء العالم ، وتدعو إلى اتخاذ إجراءات عالمية لإذكاء الوعي ولتعزيز الدعوة إلى ذلك الهدف وإتاحة فرص لمناقشة التحديات والحلول، وتدعو إلى اتخاذ إجراءات عالمية لإذكاء الوعي ولتعزيز الدعوة إلى ذلك الهدف ولإتاحة فرص لمناقشة التحديات والحلول.

ذكرى محافظة عرض عبده الجامعات الأوقاف اليوم

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«تضامن بورسعيد» يحتفل باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

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