الجمعة 26 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اعترافات المتهم بالنصب على راغبي العمل بالخارج: «استغليت لهفتهم على السفر»

المتهم
المتهم

أدلى المتهم بالنصب على الشباب الطامحين في السفر للخارج بالغربية، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق.

قال المتهم إنه استغل رغبة الشباب في السفر للخارج للعمل، وجمع منهم الأموال بزعم توفير عقود لهم، ثم تنصل من وعوده، حيث نجح في جمع مبالغ كبيرة بعد استغلال لفهتهم على السفر.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد المواطنين – مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية، وآخر) بتضررهم من قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم إلى إحدى الدول وتوفير فرص عمل لهم بها "على غير الحقيقة" وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المستولى عليها للمبلغين.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، والإستيلاء على أموالهم بزعم مقدرته على تسفيرهم إلى إحدى الدول، وتمكن خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين وعدم وفائه بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها منهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

 

 

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