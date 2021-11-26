أول امرأة تحمل حقيبة الخارجية الألمانية.. من هي أنالينا بيربوك؟

نجحت أنالينا بيربوك في أن تكون أول امرأة تتولى منصب وزيرة الخارجية في تاريخ ألمانيا، ومن المقرر أن تبدأ مهامها مطلع ديسمبر المقبل.

مَن هي بيربوك؟

ولدت بيربوك في مزرعة بالقرب من مدينة هانوفر الشمالية عاصمة ولاية ساكسونيا السفلى في عام 1980، وتبلغ من العمر 40 عاما وهي أصغر وأول امرأة تتولى هذا المنصب، وهي أم لطفلين وزوجة المستشار السياسي دانيال هوليفليش.

دخلت عالم السياسية مبكراً عندما اصطحبها والداها إلى مظاهرات مناهضة للأسلحة النووية في الثمانينيات، وشاركت خلال فترة مراهقتها في مسابقات الترامبولين، وفازت بثلاث ميداليات برونزية في البطولات الألمانية.

درست بيربوك العلوم السياسية والقانون العام في هانوفر، قبل الحصول على درجة الماجستير في القانون الدولي العام من كلية لندن للاقتصاد.

عملت بمجال الصحافة والإعلام، ثم انضمت لحزب الخضر في عام 2005 وترقت لتصبح رئيسة فرع براندنبورج للحزب في عام 2009.