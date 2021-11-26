الجمعة 26 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أول امرأة تحمل حقيبة الخارجية الألمانية.. من هي أنالينا بيربوك؟

بيربوك
بيربوك

نجحت أنالينا بيربوك في أن تكون أول امرأة تتولى منصب وزيرة الخارجية في تاريخ ألمانيا، ومن المقرر أن تبدأ مهامها مطلع ديسمبر المقبل.

مَن هي بيربوك؟

ولدت بيربوك في مزرعة بالقرب من مدينة هانوفر الشمالية عاصمة ولاية ساكسونيا السفلى في عام 1980، وتبلغ من العمر 40 عاما وهي أصغر وأول امرأة تتولى هذا المنصب، وهي أم لطفلين وزوجة المستشار السياسي دانيال هوليفليش.

دخلت عالم السياسية مبكراً عندما اصطحبها والداها إلى مظاهرات مناهضة للأسلحة النووية في الثمانينيات، وشاركت خلال فترة مراهقتها في مسابقات الترامبولين، وفازت بثلاث ميداليات برونزية في البطولات الألمانية.

درست بيربوك العلوم السياسية والقانون العام في هانوفر، قبل الحصول على درجة الماجستير في القانون الدولي العام من كلية لندن للاقتصاد.

عملت بمجال الصحافة والإعلام، ثم انضمت لحزب الخضر في عام 2005 وترقت لتصبح رئيسة فرع براندنبورج للحزب في عام 2009.

المانيا وزيرة خارجية ألمانيا حزب اخضر انتخابات المستشارة أنجيلا ميركل

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2021

بلاغ للنائب العام ضد الفنانة مها أحمد بسبب «حوار ميجو»

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 26-11-2021

قيود إضافية في دول أوروبية ومخاوف من متحور جديد في جنوب إفريقيا

CNN عن حفل «طريق الكباش»: يبرز مقومات الأقصر السياحية

صحيفة برطانية: لندن تُخطط لإعادة نشر معداتها العسكرية في ألمانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

فين جيل الوسط؟!

د. أحمد عادل القُضَّابى

«كل الشهور يوليو».. رواية تُزيِّف التاريخ

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «٢- ٢»

أسماء محفوظ

كى جى دى ولّا دكتوراه!

ماجد حبته

أشهر فيلم لم يشاهده أحد!

حسين دعسة

المرأة.. لون الدم يتحول إلى البرتقالى

د هند جاد

الفقر عدو تاء التأنيث

محمود الشربيني

أخطأ نجيب.. وأصاب نجيب! (2-2)

صور

مصر تبهر العالم.. حفل افتتاح طريق الكباش فى صور

الرئيس السيسى فى أسوان

بحضور سياسيين وإعلاميين.. عزاء الإعلامية أسماء مصطفى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تقلص قائمة الدول التى يمكن شراء تقنياتها للأمن الإلكترونى

استطلاع رأى يظهر تزايد نسبة الإسرائيليين الرافضين للتجنيد الإلزامي خاصة الشباب

وزيرة الطاقة الإسرائيلية: منتدى غاز المتوسط فرصة لتحقيق عالم "أنظف" بيئيًا