الجمعة 26 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حظر التجول في عاصمة جزر سليمان بعد أعمال شغب واسعة

جزر سليمان
جزر سليمان

أعلنت سلطات جزر سليمان حظر تجول ليلي لأجل غير مسمى في عاصمة الأرخبيل هونيارا، وذلك  إثر أعمال شغب مستمرة منذ ثلاثة أيام دفعت الشرطة إلى إطلاق النار في الهواء، الجمعة، لتفريق متظاهرين حاولوا الوصول إلى مقر إقامة رئيس الوزراء ماناسيه سوغافاره.

وقال الحاكم العام لجزر سليمان ديفيد فوناغي في بيان، سيفرض حظر تجول يوميا في هونيارا من الساعة 19,00 إلى الساعة السادسة صباحا اعتبارا من 26 نوفمبر إلى حين رفع القرار.

وقد هاجم آلاف الأشخاص مسلحين بفؤوس وسكاكين الجمعة الحي الصيني، ووسط الأعمال في هذه المدينة، و أضرمت النيران في مبان، ونهبت متاجر بالتزامن مع نشر أستراليا قوة لحفظ السلام.

- المطالبة باستقالة رئيس الوزراء

وبدأت أعمال الشغب، الأربعاء، عندما تظاهر مئات الأشخاص مطالبين باستقالة رئيس الوزراء قبل أن يتوجهوا إلى الحي الصيني في هونيارا الذي تسكنه 80 ألف نسمة.

وأكد "سوفاغاره" أن قوى خارجية معارضة لقرار اتخذته حكومته في 2019، بالاعتراف دبلوماسيا بالصين بدلا من تايوان، تقف وراء هذه الاضطرابات.


وقال رئيس وزراء الأرخبيل الواقع في المحيط الهادئ للتلفزيون الأسترالي، "للأسف قوى عظمى أخرى تشجع على ما يحصل، لن أذكر أسماء، سأتوقف عند هذا الحد، لكننا نعرف من هي هذه الأطراف".


ويرجع آخرون ما يحدث إلى صعوبات اقتصادية فاقمتها جائحة "كوفيد-19"، والخصومة التقليدية بين سكان مالايتا أكثر جزر الأرخبيل تعدادا للسكان، وجزيرة غوادالكنال حيث مقر الحكومة.

- انتشار طلائع قوة حفظ السلام الأسترالية

وانتشرت طلائع قوة حفظ السلام الأسترالية ليل الخميس، صباح الجمعة، بعد ساعات على نداء وجهه رئيس الوزراء للحصول على مساعدة، وأعلنت بابوا غينيا الجديدة المجاورة الجمعة نشر 34 جنديا مكلفين حفظ السلام أيضا.

والخميس ورغم قرار حظر الخروج، نزل متظاهرون إلى الشوارع ونهبوا متاجر, وشوهدوا في الطرقات محملين صناديق وسلعا في حين غطت سماء المدينة سحب الدخان السميك.


وأعرب الناطق باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان عن "قلق بالغ" على مصالح بلاده داعيا حكومة جزر سليمان إلى "اتّخاذ كل الإجراءات الضرورية لتأمين حماية الرعايا الصينيين والمؤسسات الصينية".

أستراليا حفظ السلام جزر سليمان متظاهرين عاصمة الأرخبيل هونيارا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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