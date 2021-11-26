متابعة منظومة الأسمدة وتحديث الري الأبرز.. نشاط «الزراعة» في أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي (الإنفوجراف الأسبوعي) في نسخته رقم 66، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 19 إلى 25 نوفمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضاً ملخصاً بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال الفترة نفسها.

وألقى الملخص الأسبوعي للوزارة الضوء على عدد من الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على رأسها اجتماع لمتابعة تنفيذ منظومة الري الحديث، والمشروع القومي لتأهيل الترع والمساقي، بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومسئولي الوزارات المعنية، فضلا عن اجتماع لاستعراض مشروع تطوير وتحديث البنية الحيوانية والنباتية والأثرية والترفيهية لحديقتي الحيوان والأورمان بالجيزة، بحضور وزيري الزراعة والإنتاج الحربي، ومسئولي الجهات المعنية.

كما عقد رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة موقف إزالة التعديات علي جسور نهر النيل والمجاري المائية والأراضي الزراعية، وذلك بحضور وزراء الزراعة والري وعبر تقنية الفيديو كونفرانس نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وعقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعا؛ لبحث تطوير التعاون بين وزارة الزراعة وصندوق مصر السيادى فى رفع وإدارة الاصول، وخلال هذا الاسبوع ايضا افتتح وزير الزراعة ومحافظ الفيوم، السفير الإيطالي بالقاهرة، المركز النموذجي لتجميع الألبان والمرحلة الثانية لمشروع الميكنة الزراعية، بمركز إطسا بمحافظة الفيوم.

كما نفت الوزارة ، انتشار أدوية بيطرية مغشوشة في الأسواق نتيجة غياب الرقابة، مؤكدة أن جميع الأدوية البيطرية المتداولة في الأسواق سليمة وآمنة، وتخضع لعملية رقابة محكمة من قبل هيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومديريات الطب البيطري وبالتنسيق مع التفتيش الصيدلي بالمحافظات، من خلال شن حملات تفتيش دورية ومكثفة على جميع مراكز بيع وتداول الأدوية والمستحضرات واللقاحات البيطرية والعيادات البيطرية بالتعاون مع جهاز الشرطة بكافة محافظات الجمهورية، للتأكد من مدى صلاحية الأدوية، ومطابقتها للمعايير والمواصفات الصحية المتبعة.

وافتتح الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، مهرجان العسل المصري، في نسخته الثالثة بحديقة الاورمان النباتية بالجيزة، نيابة عن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين والدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد وقاية النباتات، ، كما تم افتتاح معملين لتربية التريكوجراما وإنتاج الأعداء الحيوية، بمحافظتي الجيزة وسوهاج، تابعين لمعهد بحوث وقاية النباتات بمركز البحوث الزراعية.

ونشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع للوزارة، إنفوجراف يوضح الاجراءات الاحترازية العشرة الواجب على المزارعين والمربيين اتخاذها، منها ٨ توصيات لمزارعي المحاصيل، وتوصيتين لمربي الانتاج الحيواني، كما تم الاعلان اطلاق قناة مصر الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، حزمة من البرامج الجديدة والمتنوعة، على شاشتها خلال الشهر الجاري، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة والتي تشهدها القناه في الوقت الحالي.

وشارك الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، في حلقة نقاشية لمواجهة خطر مقاومة مضادات الميكروبات التى تواجه صحة الإنسان، والحيوان، والنبات من منظور “مفهوم الصحة الواحدة”، والتي نظمتها كل من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ومنظمة الصحة العالمية، كما تم تحصين أكثر من 1.2 مليون جرعة ضد مرض الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال 5 أيام من بداية الحملة، والتي بدأت يوم 16 نوفمبر.

وزار الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة والمستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، محافظه الدقهليه؛ لمتابعة منظومة توزيع الاسمدة والوقوف على مدى توافرها للمزارعين بمخازن الجمعيات التعاونيه المختلفة وتحقيق قدر من المرونة في صرف الأسمدة للمزارعين الذين لم يتسلموا الكارت الذكي، كما زار المستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة محافظة الفيوم يرافقه الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة في الفيوم وذلك لمتابعة منظومة توزيع الأسمدة.

ووفقا للملخص الاسبوعي للوزارة، تم توزيع تقاوي الشعير والقمح على المزارعين في واحة سيوة وذلك تنفيذا لتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى مركز بحوث الصحراء بدعم التنمية الزراعية بمختلف المناطق داخل المحطات البحثية بالمحافظات، كما وزع جهاز مشروعات التنمية الشاملة تقاوي الشعير بالمجان في التجمعات البدوية بمطروح بمراكز سيدي براني، السلوم، رأس الحكمة، بعمق يصل إلى 70 كم بمناطق العمل “غرب – شرق”، كما وفر مركز بحوث الصحراء من خلال وحدة إنتاج وتصنيع الأعلاف بمحطة بحوث بالوظة التابعة للمركز، ثلاثين طن بالمجان من الأعلاف الحيوانية المركزة لدعم المزارعين وصغار المربين الأكثر إحتياجا بمركز ومدينة الحسنة بشمال سيناء.

كما نظم المعمل المركزى لبحوث الحشائش برنامج تدريبى لمدة يوم واحد تحت عنوان " اليوم الكامل للزمير "، حول الاساليب العلمية لمكافحة حشيشة الزمير في محصول القمح.