المتهم بقتل زوجته فى المنوفية: مش طايقها

أدلى المتهم بقتل زوجته في المنوفية، باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة، مشيرًا إلى أن السبب وراء ارتكابه للواقعة خلافات عائلية بينهما.

وقال المتهم:"مش طايق أعيش معاها، وحاولت إنهاء الخلافات باستمرار دون فائدة، وفشلت كل محاولات الوسطاء، فقررت التخلص منها".

وقررت نيابة مركز قويسنا بالمنوفية، تحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، حبس عاطل تجرد من مشاعر الإنسانية، وذلك عندما قتل زوجته بسبب خلافات عائلية بينهما بقرية أبنهس، على ذمة التحقيقات.

وتجرد عاطل من مشاعر الإنسانية، وذلك عندما قتل زوجته بسبب خلافات عائلية بينهم بقرية أبنهس التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد يوسف فخير مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بقتل عاطل زوجته بطعنة في الرقبة.