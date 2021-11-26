مصرع وإصابة 3 أشخاص فى إنقلاب سيارة على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوى

لقى شخصين مصرعهما وأصيب آخر جراء انقلاب سيارة ملاكي على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي قرب منطقة مفارق سرابيوم.

وأسفر الحادث عن مصرع كلا من: حسن خالد مصطفى، 35 عاماً مقيم بمنطقة الشهداء بالإسماعيلية، فاطمة عبد العزيز زكي، 25 عاماً مقيمة بنفس العنوان السابق بينما أصيبت رانيا غريب حسن، 32 عاماً مقيم بمنطقة الشيخ زايد بالإسماعيلية، بارتجاج في المخ وكسر في العمود الفقري والساق الأيمن وكدمات وسحجات بالجسم.

ودفع الدكتور حسن درويش رئيس هيئة الإسعاف بالإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لمكان الحادث لنقل المصابين إلى المجمع الطبي بالاسماعيلية، ونقل المتوفيين إلى مشرحة مستشفى القصاصين.

وتلقي اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من شرطة النجدة يفيد إنقلاب سيارة ملاكي على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي بمنطقة مفارق سرابيوم التابعة لمحافظة الإسماعيلية.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية ورجال المباحث الجنائية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة سبب الحادث.

نصائح لتجنب حوادث الطرق

يمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.