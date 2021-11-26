بالتعاون مع معهد جوته.. أوبرا «كارمن» في رحاب مكتبة الإسكندرية لمدة يومين

بالتعاون مع معهد جوته الألماني بالإسكندرية، تستقبل مكتبة الفنون التابعة لمكتبة الإسكندرية، لمدة يومين، الجمعة والسبت، 26 و 27 نوفمبر الجاري، في الثامنة مساء، عرض أوبرا "كارمن"و قيادة المايسترو ناير ناجي، ومشاركة فرقة كورال أوبرا الإسكندرية، وذلك بالقاعة الكبري بمكتبة الإسكندرية .

تشتهر أوبرا "كارمن" بأغاني أوبرالية شهيرة مثل "Habanera" و "Toreador Song"، وتتبع قصة شهوانية وعاطفة وعنف عندما يقع جندي إسباني في حب امرأة غجرية ملتهبة.

العرض من إخراج ماويل شميت وصممه برنارد سيجل، هذا العرض الخاص ينسج فريقًا دوليًا من العازفين المنفردين المحترفين مع مواهب إسكندرانية شابة من جوقة مكتبة الإسكندرية وجوقة الأطفال بمكتبة الإسكندرية وأوركسترا مكتبة الإسكندرية تحت قيادة المايسترو ناير ناجي.

وقدم "كارمن"، عرض موسيقي غنائي راقص٬ مقتبس عن أوبرا كارمن كتابة چورچ بيزية٬ هنرى ميلهاك ولودوفيك هاليفاى.

ويتناول حكاية "كارمن" الغجرية الساحرة المنطلقة٬ والتي تقع في حب العريف "خوزيه" وأوقعته في حبها بسحرها. نتيجة أحداث ما في العرض يؤمر خوزيه بحبسها وتتطور الأحداث.

وكانت أوبرا "كارمن"، قد قدمت لأول مرة باللغة الفرنسية، على المسرح الوطني للأوبرا المسرحية، في باريس عام 1875، وتتكون من أربعة فصول.

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