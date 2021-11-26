النسخة العربية لرواية «الهارب» للكاتب الروسى فالنتين راسبوتين

تصدر قريبًا عن دار سؤال للنشر والتوزيع، عدد كبير من العناوين المترجمة، ومن بينها، النسخة العربية لرواية "الهارب"، من تأليف فالنتين راسبوتين، وهو امتداد حقيقي لعظماء الأدب الروسي، ومن ترجمة خيري الضامن.

رواية "الهارب"، رواية مكتوبة بحساسية فائقة، ولها أجواء مميزة جدًا، حيث تدور أحداثها - مثل أغلب أعمال راسبوتين - في سيبيريا، كما أنها تحتل مكانة خاصة في نتاج فالنتين راسبوتين، وهي تحظى بأكبر إقبال لدى القراء السوفييت.

وكان فالنتين راسبوتين، قد فاز بجائزة الدولة للآداب تقديرًا له عن هذه الرواية بالذات في عام 1977 جائزة الدولة للآداب، وأحداث رواية "الهارب" تعود إلى سنوات الحرب الوطنية العظمى عندما خاض الشعب السوفييتي طوال أربعة أعوام (1941-1945) كفاحًا باسلًا ضد الفاشية الألمانية.

كما تطرح دار سؤال للنشر، الترجمة العربية، لرواية "الدكتور نون يحب زوجته أكثر من مصدق"، من تأليف شهرام رحيميان، ونقلها إلي العربية غسان حمدان.

ومما جاء علي الغلاف الخلفي للرواية نقرأ: "وحيئذ نهض الدكتور "نون" وقبل وجه السيد مصدق، ثم غادر المخبأ، وبالقرب من منزله، عند المخبز، ألقي بعض الجنود القبض عليه، ومهما أخذ يتوسل إليهم قائلًا: "دعوني، كي أخبر زوجتي" لم يعبأ به أحد.

حتي أجابه الضابط طويل القامة العبوس رئيس الجند العبوسين المحيطين به قائلًا: "بلا توسل من الآن فصاعدًا، علي زوجتك أن تحيا في قلقل واضطراب".

بعد ذلك التفت نحو سائق السيارة الجيب واستأنف حديثه: "خذه نحو الحمام العمومي ذاته الذي أخذت إليه ذلك الرجل ــ ما كان اسمه؟ ــ المكان نفسه الذي اصطحبنا إليه وزير الصحة، وتذكر، يجب أن تخبرهم بأن يجردوه من جميع ملابسه، من كل شيئ حتي سرواله الداخلي، هيا أسرع، ولا تنس ما أمرتك به".

كما يصدر عن دار سؤال أيضًا، النسخة العربية لكتاب: "فلسفة الروح الحرة" من تأليف المفكر الروسي نيكولاي بيرديايف، ومن ترجمة يوسف نبيل.

ويعد كتاب "فلسفة الروح الحرة"، بمثابة مدخل رائع إلى عالم بيرديايف الذي يتكئ على الفلسفة الوجودية من جهة، والمسيحية من جهة أخرى، كما أن قراءته تُحفز التفكير في قضايا كثيرة مفصلية، وسواء اتفق القارئ مع أفكاره أم اختلف معها، سيجد نفسه في غالب الأمر متورطًا في عالمه، إما بالغوص إلى أعماقه، وإما بمحاولة الفرار من أسره.

ومما جاء في كتاب "فلسفة الروح الحرة": "يمكن التغلب على عذابات الشك وقهرها، لكن أعمق الشكوك تنسَلُّ خفية إلى مجال إيماننا المكتسب، سوف يكون مثل هذا الإيمان مختلفًا عن إيمان الناس الذين لم يختبروا شكوكًا؛ أولئك من يؤمنون بما انتقل إليهم بالوراثة والولادة والتقليد، الإنسان الذي ارتحل كثيرًا في العوالم الروحية واختبر الكثير في تجواله وبحثه، سوف يتسم بتكوين روحي مختلف عن الإنسان المستقر في حياته الروحية، الذي لم يلتقِ في طريقه بعوالم مختلفة".