الجمعة 26 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تنتقد بشدة تصريحات «استفزازية» لمسؤول عسكرى هندى

جنود هنود قرب الحدود
جنود هنود قرب الحدود مع الصين

أعربت بكين، عن معارضتها الشديدة لتصريحات مسؤول عسكري هندي، قال فيها إن الصين تشكل تهديدا للهند.

 

ووصف وو تشيان، المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية، تصريحات المسؤول الهندي بأنها "استفزازية"، وقال إن إثارة ما يسمى "التهديد الصيني" ينتهك بشدة التوجيه الاستراتيجي الذي وضعه زعيما البلدين بأن الصين والهند لا تشكلان أي تهديد لبعضهما البعض.

 

وأضاف أن إثارة المواجهة الجيوسياسية بين البلدين "أمر غير مسؤول وخطير"، مضيفا أن قوات الحدود الصينية "مصممة على حماية السيادة والأمن الوطنيين وهي ملتزمة أيضا بالحفاظ على السلام والاستقرار على طول الحدود".

 

وأعرب عن أمله في أن "يتمكن الجانب الهندي من الالتقاء بالصين في منتصف الطريق وأن يحافظ بشكل مشترك على تنمية سليمة للعلاقات الثنائية".

 

يذكر أن اشتباكات جرت بين الجانبين في يونيو 2020 تكبدت فيها القوات الهندية خسائر زادت على 150 بين قتلى وجرحى. وإثر ذلك، سعى البلدان إلى المضي قدما في تبني تدابير لتخفيف حدة التوتر بينهما.

 

وعلى صعيد آخر، قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، إن البلاد سجلت 22‭ ‬ إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ، مقابل 19 في اليوم السابق.
 

وأفاد بيان من اللجنة بأن الإصابات الجديدة بينها أربع حالات انتقلت إليها العدوى محليا مقابل خمس حالات في اليوم السابق.
 

وسجلت الصين 16 حالة جديدة لا تظهر عليها أعراض مقابل 18 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.
 

ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636 وحتى يوم الثلاثاء، سجل بر‭ ‬الصين الرئيسي 98546 حالة إصابة مؤكدة.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

الصين ندى تصريحات تصريحات استفزازية تنتقد سكر مسؤول تصريح عسكري هندي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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