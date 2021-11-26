الجمعة 26 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الجنيه الإسترلينى فى مصر اليوم الجمعة 26-11-2021

الجنيه الإسترليني
الجنيه الإسترليني

يُقدم لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة سعر الجنيه الإسترليني،  مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية اليوم الجمعة 26-11-2021، وفقًا للتقارير الأخيرة التي أفادت بها البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي. 

 

على المستوى المحلي، يأتي متوسط سعر الجنيه الإسترليني عند مستويات 15.660 جنيه للشراء، و15.758 جنيه للبيع، بحسب أحدث تقارير البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري.

 

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الجمعة 26-11-2021

 

 وصل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري إلى  21.53 جنيه للشراء 21.71 جنيه للبيع، وحقق سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري داخل البنك العربي الأفريقي الدولي عند 21.09 جنيه للشراء، و21.31 جنيه للبيع، وجاء الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قطر الوطني الأهلي عند 21.12 جنيه للشراء، و21.22 جنيه للبيع.

 

وجاء سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه على شاشات التداول اللحظية بالبنك الأهلي المصري اليوم بسعر 20.97 جنيه للشراء، و21.26 جنيه للبيع، وحقق سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إيران نحو 21.47 جنيه للشراء و21.78 جنيه للبيع، ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري داخل بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية، مستويات 20.97 جنيه للشراء، و21.26 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترلينى فى مصر اليوم الجمعة 26-11-2021

 

يشار إلى أن الجنيه الإسترليني العملة المتداولة في المملكة المتحدة وتوابعها من جزيرة مان وجزر القنال الإنجليزي وأقاليم ما وراء البحار البريطانية من جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية والمقاطعة البريطانية بالقارة القطبية الجنوبية وتريستان دا كون.

مصر قدم اليوم الاسواق مصري سعر الجنيه الاسترليني الجنيه المصري الاسترلينى المصرية خدمات الجنيه الاسترليني الأسواق المحلية مقابل الجنية المصري الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري السوق المحلي سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري البنوك الحكومية المصرية استرليني الاسترليني مقابل الجنيه المصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2021

بلاغ للنائب العام ضد الفنانة مها أحمد بسبب «حوار ميجو»

بث مباشر.. حفل افتتاح طريق الكباش فى الأقصر

سعر الجنيه الإسترلينى فى مصر اليوم الجمعة 26-11-2021

موريتانيا: 69 إصابة جديدة بكورونا

الروائية مى خالد تتذكر «أماكن ملهمة»" فى مسيرتها الإبداعية بكلية الألسن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

فين جيل الوسط؟!

د. أحمد عادل القُضَّابى

«كل الشهور يوليو».. رواية تُزيِّف التاريخ

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «٢- ٢»

أسماء محفوظ

كى جى دى ولّا دكتوراه!

ماجد حبته

أشهر فيلم لم يشاهده أحد!

حسين دعسة

المرأة.. لون الدم يتحول إلى البرتقالى

د هند جاد

الفقر عدو تاء التأنيث

محمود الشربيني

أخطأ نجيب.. وأصاب نجيب! (2-2)

صور

مصر تبهر العالم.. حفل افتتاح طريق الكباش فى صور

الرئيس السيسى فى أسوان

بحضور سياسيين وإعلاميين.. عزاء الإعلامية أسماء مصطفى

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأى يظهر تزايد نسبة الإسرائيليين الرافضين للتجنيد الإلزامي خاصة الشباب

وزيرة الطاقة الإسرائيلية: منتدى غاز المتوسط فرصة لتحقيق عالم "أنظف" بيئيًا

مدير المسجد الأقصى يحذر من خطورة إدراجه ضمن برنامج الرحلات المدرسية الإسرائيلية