يُقدم لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة سعر الجنيه الإسترليني، مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية اليوم الجمعة 26-11-2021، وفقًا للتقارير الأخيرة التي أفادت بها البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي.

على المستوى المحلي، يأتي متوسط سعر الجنيه الإسترليني عند مستويات 15.660 جنيه للشراء، و15.758 جنيه للبيع، بحسب أحدث تقارير البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الجمعة 26-11-2021

وصل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري إلى 21.53 جنيه للشراء 21.71 جنيه للبيع، وحقق سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري داخل البنك العربي الأفريقي الدولي عند 21.09 جنيه للشراء، و21.31 جنيه للبيع، وجاء الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قطر الوطني الأهلي عند 21.12 جنيه للشراء، و21.22 جنيه للبيع.

وجاء سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه على شاشات التداول اللحظية بالبنك الأهلي المصري اليوم بسعر 20.97 جنيه للشراء، و21.26 جنيه للبيع، وحقق سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إيران نحو 21.47 جنيه للشراء و21.78 جنيه للبيع، ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري داخل بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية، مستويات 20.97 جنيه للشراء، و21.26 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى فى مصر اليوم الجمعة 26-11-2021

يشار إلى أن الجنيه الإسترليني العملة المتداولة في المملكة المتحدة وتوابعها من جزيرة مان وجزر القنال الإنجليزي وأقاليم ما وراء البحار البريطانية من جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية والمقاطعة البريطانية بالقارة القطبية الجنوبية وتريستان دا كون.