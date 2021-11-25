«طريق الكباش» يتصدر تريندات تويتر.. ومغردون: «تاريخ صنع مجد أمة»

مغردو تويتر

تصدر هاشتاج طريق الكباش تريندات موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وتفاعل معه رواد السوشيال ميديا للاحتفال بهذا الحدث الأسطوري.

وتستعرض «الدستور» كيف تفاعل المغردون مع هاشتاج طريق الكباش.

تغريدة

علق محمد عمران، أحد رواد التواصل الاجتماعي على صفحته الشخصية بموقع «تويتر» قائلا: «تاريخ صنع مجد أمة.. لنا الفخر أننا أحفاد الفراعنة».

وقالت داليا مصطفى، من رواد التواصل الاجتماعي على صفحتها الشخصية بموقع «تويتر»: «ما أجمل مصرنا الحبيبة العريقة الساحرة».

وقالت شيماء عادل، أحد رواد التواصل الاجتماعي على صفحتها الشخصية بموقع «تويتر»: «عندما كانت شعوب الارض حفاة.. كانت مصر ترتدي الذهب بقدميها».

تغريدة طريق الكباش

وبينما علق إسلام عزت، أحد رواد التواصل الاجتماعي على صفحته الشخصية بموقع «تويتر»، قائلا: «أتمنى من الدولة استمرار أحياء عيد الأوبت كل سنة بنفس ذات الطقوس والتفاصيل اللي شوفناها والعمل على الترويج السياحي والإعلامي اللازم لها والسماح للجمهور والسياح بالمشاركة».

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الخميس، الحفل الأسطوري العالمي، لافتتاح طريق الكباش، وقد تابعت أنظار العالم الاحتفالية الترويجية والحضارية لمدينة الأقصر، التي جاءت بعد الانتهاء من مشروع الكشف عن طريق المواكب الكبرى "طريق الكباش".

طريق الكباش من أهم الطرق والعناصر الأثرية الخاصة بمدينة طيبة القديمة، التي توليها الدولة اهتماما كبيرا في الكشف عنها، فقد تم الكشف عن الطريق التاريخي لملوك الفراعنة منذ أكثر من 72 سنة، واستمرت أعمال الحفائر خلال الفترة الماضية بعد فترة توقف في عام 2011 وعادت أعمال الحفائر والتطوير الخاصة بالطريق في عام 2017، نظرا لكونه أحد العناصر المهمة لموقع طيبة على قائمة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو، ما سيجعل من مدينة الأقصر متحفا مفتوحا.

received_953589958928265

received_692812511682867

received_1046565029466834