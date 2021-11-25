الجمعة 26 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

دار الإفتاء: يجوز تقويم الأسنان بغرض العلاج

الإفتاء
الإفتاء

قالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز إجراء عملية تقويم الأسنان؛ إذ المقصد الرئيس من تقويمها هو العلاج.

وأضافت دار الإفتاء في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن تقويم الأسنان هو إجراء طبي يُعَدِّل من أوضاع الأسنان غير المنظمة، ويعمل على تصحيحها، فهو وسيلة إلى إعادة الأسنان إلى وضعها الطبيعي، واستقامتها وانتظامها في الفم.

وأوضحت الإفتاء أن المقصد الرئيس من تقويم الأسنان هو علاجها، وأمَّا المقصد التحسيني والتجميلي فيدخل تبعًا للمقصد العلاجي، فهو بهذا لا يكون تغييرًا لخلق الله، فيجوز إجراء عملية تقويم الأسنان على أن يكون ذلك تحت إشراف طبيب ثقة.

دار الافتاء المصرية عملية تقويم الأسنان الإفتاء واستقامتها المقصد الرئيس

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