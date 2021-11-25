«تعديل بعربات السكة الحديد».. الحصاد الأسبوعي لفاعليات وزارة النقل 

قامت وزارة النقل والقطاعات والشركات التابعة لها بالعديد من الفاعليات خلال هذا الأسبوع.. “الدستور” تسلط الضوء على أبرز تلك الفاعليات ..

أعلنت إدارة النشاط الرياضي بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن افتتاح دورة كرة القدم الخماسية للعاملين بالشركة بالإدارات المختلفة وورش الصيانة، بالملعب الخماسي بنادى القاهرة الرياضي بالأوبرا، تحت رعاية الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والمهندسعلى الفضالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للدعم الفني، والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة.

وقال الدكتور علاء عز، مدير إدارة النشاط الرياضى بشركة مترو الأنفاق، إنه حرصا على أهمية إقامة الفعاليات الرياضية للشباب فى عهدالرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، حيث بدأت احتفالية الافتتاح بإقامة مباراة جمعت الفريق الأول بالمترو لمواجهةالفريق الأول بشركة الكهرباء وسط أجواء رائعة بين الجميع وبحضور الكابتن محمد عادل حكم الدوري المصري الممتاز لكرة القدم وأسامةالسيد حكم مساعد بالدورى ورئيس قسم النشاط الرياضي بشركة المترو.

وشارك في احتفالية الافتتاح عدد من قيادات الشركة نيابة عن رئيس مجلس الإدارة منهم المهندس علاء السعيد مساعد رئيس الشركةللمشروعات والمهندس مصطفى فاضل مدير عام تشغيل المحطات بالخط الثاني.

https://www.dostor.org/3635844

وبدأت هيئة السكة الحديد تعديل تركيب بعض القطارات على بعض الخطوط، في إطار التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وخاصة قطاع الوحدات المتحركة.

العربات المعدلة

أولا: خط “طنطا - منوف - القاهرة” والعكس اعتبارا من اليوم

- تعديل تركيب قطارات 535/ 544/ 121/ 558 لعربات محسنه تحيا مصر وفي نفس جداولهم الحالية.

ثانيا: خط “القاهرة - طنطا - الإسكندرية” اعتبارا من يوم 24/11/2021

- تعديل تركيب قطار 15 إكسبريس القاهرة - الإسكندرية لعربات روسي، بعدد 10 عربات وفي نفس جدوله الحالي.

- تعديل تركيب قطار 32 اكسبريس الاسكندرية - القاهرة لعربات روسي، بعدد 10 عربات وفي نفس جدوله الحالي.

https://www.dostor.org/3635021



وهنأ السفير الألماني لدى القاهرة، الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على نجاح معرض النقل الذكي "TRANSMEA 2021"، والذي أقيمبرعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشهد حضور عدد كبير من رؤساء ووفود كبرى في الشركات الألمانية.

وأشاد وزير النقل بالتعاون المثمر مع الجانب الألماني، مشيرًا إلى أن الشركات الألمانية تقوم بتنفيذ مشروعات كبرى في مجال النقل مثلالقطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العلمين-مطروح) ومشروعات إنشاء الأنفاق في القاهرة الكبرى أو أسفل قناة السويس عن طريقماكينات الحفر الموردة من شركة هيرنكنشت الألمانية، معربًا عن تقديره للشركات الألمانية التي تتسم بالجدية والانضباط في العمل.

وتباحث الجانبان حول التعاون في مجال الجر الكهربائي والسكك الحديدية، حيث أشار وزير النقل إلى أنه تم توقيع تنفيذ عقد الخط الأول(العين السخنة-العلمين-مطروح) مع شركة سيمنز الألمانية بطول ٦٦٠ كم، وتم توقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد شركات "DB-دويتشهبانللعمليات الدولية- دي بي للأعمال الهندسية والاستشارات"،

https://www.dostor.org/3634985



وتمكن فريق كرة القدم الخماسي بوزارة النقل والمواصلات، من تحقيق لقب بطولة دوري الوزارات للمرة الثانية على التوالي، في نسختهاالثانية، والتي عقدت تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بعد الفوز على نظيره فريق وزارة الدفاع في المباراةالنهائية بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

و وصل فريق وزارة النقل، إلى المباراة النهائية بعد الفوز في ثلاث مباريات في الدور التمهيدي ثم الفوز في دور الـ16 ودور الـ8 والدورنصف النهائي، حتى تمكن من تحقيق اللقب وذلك تحت رعاية الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل،و إشراف العميد حسام السيسي،وكيل وزارة النقل.

وحقق فريق وزارة البترول، المركز الثالث من البطولة، بعدما تمكن من تحقيق الفوز على نظيره فريق وزارة الكهرباء، بركلات الجزاء الترجيحية.

https://www.dostor.org/3633738

وبدأت وزارة النقل التنفيذ لفعلي لخطة الدولة للتحول نحو التحول الرقمي في كافة القطاعات التابعة لها، وذلك طبقا للخطة التي تنتهجهاالدولة حتى عام 2030، والتي تستهدف الاعتماد على الميكنة في كافة وزارات وقطاعات الدولة.

في هذا الصدد، أوضح مصدر خاص في وزارة النقل، أن تنفيذ خطة التحول الرقمي في وزارة النقل يسير في مساره، حيث بدأت الوزارةفي التحول الرقمي في قطاع النقل البحري خاصة في الموانئ من خلال التعاون مع وزارتي المالية والاتصالات لتسهيل عملية الإفراجالجمركي لكافة البضائع وبالتالي تقليل زمن الإجراءات التي تتخذها في الوقت الحالي.

وأضاف المصدر لـ"الدستور"، أن ميكنة الموانئ ستساهم بشكل كبير في زيادة العائد المادي من الموانئ البحرية ومن المتوقع وصولالمكاسب المالية إلى الضعف بعد تنفيذ المكينة بشكل كامل، إلي جانب ذلك له مردود على تحسن ترتيب مصر العالمي في سرعة إنجازالإجراءات الجمركية وفقا لمعايير منظمة الجمارك العالمية، لافتا إلي أن تنفيذ المكينة في الموانئ البحرية في بداية 2022.

https://www.dostor.org/363268