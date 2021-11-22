الإثنين 22 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«النقل» بطل دوري الوزارات للعام الثاني على التوالي

النقل
النقل

تمكن فريق كرة القدم الخماسي بوزارة النقل والمواصلات، من تحقيق لقب بطولة دوري الوزارات للمرة الثانية على التوالي، في نسختها الثانية، والتي عقدت تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  وذلك بعد الفوز على نظيره فريق وزارة الدفاع في المباراة النهائية بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

و وصل فريق وزارة النقل، إلى المباراة النهائية بعد الفوز في ثلاث مباريات  في الدور التمهيدي ثم الفوز في دور الـ16 ودور الـ8 والدور نصف النهائي، حتى تمكن من تحقيق اللقب وذلك تحت رعاية الفريق  مهندس كامل الوزير وزير النقل،و إشراف العميد حسام السيسي، وكيل وزارة النقل.

وحقق فريق وزارة البترول، المركز الثالث من البطولة، بعدما تمكن من تحقيق الفوز على نظيره فريق وزارة الكهرباء، بركلات الجزاء الترجيحية.

وجاء دوري الوزارات لكرة القدم الخماسية، في نسختها الثانية، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتحت إشراف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وذلك باشتراك جميع الوزارات ومجلس الوزراء.

و  حضر المباراة النهائية، كلًا من، الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس محمد مرسي وزير الإنتاج الحربي.

تحت رعاية رئيس الوزراء النقل بطل دوري الوزارات للعام الثاني على التوالي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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