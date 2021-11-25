وكيل أول النواب: احتفال طريق الكباش أسطورى وحضور الرئيس أكبر ترويج للسياحة

وصف المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب احتفال افتتاح طريق الكباش بالأقصر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأسطوري، مؤكدًا أن هذا الاحتفال سيحقق مكاسب متعددة ومزايا كثيرة للدولة المصرية ودعم السياحة، معربًا عن ثقته التامة فى أن هذا الاحتفال التاريخى والعالمى سيكون له أثاره الإيجابية للترويج الآثار والسياحة المصرية عالميًا، حتى تسترد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

وقال سعد الدين، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إنه إذا كان المصريون القدماء أبهروا العالم بما شيدوه من حضارة وآثار متعددة وقف أمامها كبار المهندسين والمفكرين عاجزين عن فك شفرة تصميمها فإن أحفاد المصريين بقيادة الزعيم البطل الرئيس السيسى قد أبهروا العالم كله أيضًا، بما حققته مصر من إنجازات ومشروعات قومية عملاقة امتدت فى جميع أنحاء البلاد.

ووجه المستشار أحمد سعد الدين التحية والتقدير لجميع القيادات والمهندسين وخبراء الآثار والعمال الذين قاموا بتصميم طريق الكباش بهذه الصورة المعمارية والهندسية والاثرية رفيعة المستوى والتي شاهدها العالم كله من خلال متابعته لهذا الاحتفال، معتبراً حضور الرئيس عبدالفتاح السيسى بمثابة دليل قاطع على دعمه لقطاع السياحة والآثار والترويج له عالمياً.

ووجه المستشار أحمد سعد الدين التهنئة القلبية لأهالى وجماهير محافظة الأقصر على افتتاح طريق الكباش الذي سيعود بالنفع على جميع العاملين بقطاع السياحة بالأقصر وجميع محافظات الصعيد، مناشدًا الجميع بالحفاظ على هذا الإنجاز التاريخي ليظل خالداً وشاهداً على عظمة المصريين حتى تستفيد منه الأجيال القادمة.

من جانبه، أشاد محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ أن مصر بهرت العالم اجمع بافتتاح طريق الكباش بأرض الملوك والسحر والجمال بالأقصر، واصفًا المشهد بالرائع فقد لخص الحضارة والتاريخ والانتماء والثقافة والفن والأديان والتراث والرقي والعظمة والوطنية.

أضاف حمزة ننطلق للجمهورية الجديدة التي وضع نواتها الرئيس عبد الفتاح السيسي باحتفال فخم يليق بتاريخ وحضارة مصر واحتفاء بأعظم كنوزها، فمصر في عهد الرئيس السيسي تبهر العالم بخطي سريعة لبناء دولة حديثة تحافظ على أقدم حضارة عرفها البشر .