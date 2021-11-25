الجمعة 26 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استئناف عروض الصوت والضوء بمعبد الكرنك غدًا

عروض الصوت والضوء
عروض الصوت والضوء بمعبد الكرنك

تستأنف شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، غدا الجمعة، عروضها للصوت والضوء بمعبد الكرنك بعد إلغاء اليوم الخميس، بسبب احتفالية افتتاح طريق الكباش.

وفي سياق آخر، قررت وزارة السياحة والآثار السماح للإعلاميين والصحفيين والمصورين من مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية السماح بالتصوير مجاناً داخل معابد الكرنك والأقصر يوم الجمعة الموافق ٢٦ نوفمبر ٢٠٢١، خلال ساعات الزيارة المقررة لهم للتعرف على ما تم بهم من أعمال ترميم وتطوير بالتزامن مع فعالية "الأقصر... طريق الكباش".
 

افتتاح طريق الكباش السياحة والآثار معابد الكرنك والأقصر الأقصر وزير السياحة والاثا تحالف كندي إنجليزي

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وائل لطفي

مسرح لكل قرية

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