استئناف عروض الصوت والضوء بمعبد الكرنك غدًا

تستأنف شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، غدا الجمعة، عروضها للصوت والضوء بمعبد الكرنك بعد إلغاء اليوم الخميس، بسبب احتفالية افتتاح طريق الكباش.

وفي سياق آخر، قررت وزارة السياحة والآثار السماح للإعلاميين والصحفيين والمصورين من مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية السماح بالتصوير مجاناً داخل معابد الكرنك والأقصر يوم الجمعة الموافق ٢٦ نوفمبر ٢٠٢١، خلال ساعات الزيارة المقررة لهم للتعرف على ما تم بهم من أعمال ترميم وتطوير بالتزامن مع فعالية "الأقصر... طريق الكباش".

