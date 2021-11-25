الخميس 25 نوفمبر 2021
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لايف ستايل

بين العالمية وحفل «طريق الكباش».. من هي هند الراوي؟ (صور)

هند الراوي
هند الراوي

شاهد الملايين حول العالم افتتاح طريق الكباش، الذي كان شاهدًا على عظمة حضارة مصر الفرعونية، وأصالة آثارها.

واحتفى أحفاد الفراعنة اليوم الخميس، بتاريخ أجدادهم في أجواء مليئة بروح التاريخ المصري العريق، وقدمت المطربة الشابة هند الراوي، فقرة غنائية فلكلورية أبهرت خلالها الجمهور.

هند الراوي تتألق بـ "التلي" الصعيدي

وبخيوط قماش التلي الفضية التراثية، تألقت هند الراوي، بفستان أسود اللون، من "التلي" اللامع، ورفعت شعرها لأعلى لتناسب إطلالتها، وتزينت بأقراط دائرية تراثية، ولم تتكلف بالمكياج، فظهرت أكثر طبيعية وإشراقًا.

ويعد قماش التلى فى مصر، هو من أقدم الأقمشة المصرية الأصيلة، عملت بصناعته نساء الجنوب في الصعيد، حيث عُرفت هذه الصناعة التى عمل بها السيدات منذ القرن الثامن عشر، فكانت وقتها تمثل زي النساء فى الصعيد، كما اشتهرت بصناعتها محافظتي سوهاج وأسيوط.

من هى هند الراوي؟

اشتهرت هند الراوي بتقديم الأغاني التراثية من الفلكلور المصري، وهي ابنة محافظة الإسماعيلية، ونشأت مُحبة للفن والغناء لأب بدوي وأم صعيدية، وهذا المزيج جعلها على دراية فنية كبيرة بالأغاني الفلكلورية، التى تميزت بأداءها حينما كبرت.

درست هند فى أكاديمية الفنون بمعهد الموسيقى العربية ثم انضمت إلى فرقة الفنون الشعبية بمسرح البالون، وبعدها عملت مع فرقة النيل للآلات الشعبية.

وفي عام 2014، أتت الفرقة الموسيقية الفرنسية  الشهيرة “Orange blossom ”، إلى مصر، وفتشت بين الكثير من المطربين عن صوت مصري أصيل، ومن بين الذين تقدموا إلى الغناء، وقع الاختيار على "هند الراوى" لموهبتها الفريدة في عالم الغناء الفلكلوري.

ومنها انفتحت أبواب المجد والشهرة لـ “هند الراوي”، فقد أصبحت المطربة الرئيسية مع الفريق الفرنسي وشاركت معه فى تقديم آخر ألبوماتها، كما قدمت مع الفرقة أكثر من 550 حفلة موسيقية  في مختلف أنحاء العالم.

كما ظهرت المطربة، هند الراوي، بطلة مميزة، وأداء مختلف من خلال غناءها بالأمازيجي في فيلم "الفيل الأزرق" الجزء الأول والثاني.

أيضًا شاركت العالمية، هند الراوي، بالمسلسل الفرنسي الشهير Marseille"، حيث غنت أغنية "الغربة" مع الباكستاني شهزاد سانتو خان، مغني الفرقة الفرنسية العالمية Markus and Shahzad، من أشهر أغانيها " المربعات" و"نوح الحمام" من أغاني السواحل، و"نعناع الجنينة" وغيرها من الأغاني التراثية المصرية.

حفل افتتاح طريق الكباش

انطلق الاحتفال المهيب لطريق الكباش، للتعريف بحضارة مصر العريقة، وخاصة روعة الحضارة الفرعونية، حيث قدمت الأوركسترا المصرية بقيادة المايسترو الكبير نادر عباسي، مجموعة من المقطوعات الموسيقية الفرعونية، منها  أنشودة آمون رع، وترنيمة النداء الأول.

هند الراوي مصر الفرعونية حفل افتتاح طريق الكباش افتتاح طريق الكباش التلي

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