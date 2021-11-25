الجمعة 26 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الأزهر للفتوى الإلكترونية يستقبل الفائزين بمسابقة القرآن الكريم

الازهر
الازهر

استقبل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، اليوم، وفد الطلاب المتميزين والفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم، التي نظمت على مستوى مدارس إدارة الهرم التعليمية بمحافظة الجيزة. 

وتفقد وفد الطلاب البالغ عددهم 50 طالبًا وطالبة من المراحل التعليمية المختلفة يرافقهم 26 مشرفًا أقسام المركز المتنوعة، وتعرفوا على آلية العمل، ودوره الإفتائي، والمجتمعي والدعوي، وجهوده في الرد على أسئلة المستفتين وتساؤلاتهم بأحدث وسائل التكنولوجية المعاصرة وكيفية التصدي للفكر المتطرف، وحماية النشء من براثن الوقوع في الأفكار الهدامة.

ورافق الوفد خلال الزيارة الدكتور حسن خليل، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة الأزهرية، والدكتور خالد سالم، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية بمركز الفتوى نائبًا عن الدكتور أسامة هاشم الحديدي، المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

كما تم تكريم الطلاب وإهداؤهم شهادات تقدير في حفل كبير بمقر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر.

مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية مسابقة حفظ القرآن وفد الطلاب مدارس إدارة الهرم التعليمية محافظة الجيزة

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وائل لطفي

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